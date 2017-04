Siêu nghĩa trang An Phúc Viên, dân phản đối, lãnh đạo tỉnh vẫn quyết

(GDVN) - Dự án "siêu" nghĩa trang An Phúc Viên không nhận được sự đồng lòng, đồng thuận của người dân nhưng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang vẫn quyết thực hiện.

Liên quan đến dự án siêu nghĩa trang An Phúc Viên sắp triển khai trên cả trăm ha đất nông, lâm nghiệp tại khu vực núi Niêng đang bị người dân địa phương xã Cương Sơn, Nghĩa Phương, huyện Lục Nam phản ứng, phía lãnh đạo các Sở, ban, nghành có liên quan tỉnh Bắc Giang vẫn ủng hộ dự án, và cho đây là một dự án trọng điểm mà tỉnh này đang quyết tâm triển khai, thực hiện.

Dự án siêu nghĩa trang An Phúc Viên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang An Phúc Viên (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn 2 xã Cương Sơn, Nghĩa Phương (thuộc huyện Lục Nam) với quy mô khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch trên diện tích khoảng 150 héc ta đất rừng và đất nông nghiệp.

Dự án chưa được thông qua tham vấn ý kiến của mọi người dân địa phương và đang vấp phải sự phản ứng, không đồng thuận của nhiều người dân.

Tuy nhiên, phía lãnh đạo tỉnh Bắc Giang vẫn cùng với Công ty An Phúc Viên để đưa ra chủ trương, ban hành quyết định cho việc thực hiện, triển khai dự án.

Theo như người dân địa phương cho biết, khu vực núi Niêng đã được người dân cải tạo, chăm sóc để trồng cây ăn quả, trồng cây gây rừng theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Nếu lấy diện tích đất trên để làm nghĩa trang thì cuộc sống, nghề nghiệp cũng như môi trường của người dân nơi đây sẽ bị ảnh hưởng.

Trước vấn đề trên, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo các Sở liên ngành tại tỉnh Bắc Giang có liên quan đến việc xây dựng dự án siêu nghĩa trang An Phúc Viên.

Qua trao đổi có thể thấy rằng, việc xây dựng nghĩa trang được các lãnh đạo rất ủng hộ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho rằng, đây là dự án mà tỉnh đang quyết tâm thực hiện.

“Về dự án nghĩa trang An Phúc Viên tại địa phận hai xã Cương Sơn, Nghĩa Phương, huyện Lục Nam đã được lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đồng ý phê duyệt quy hoạch.

Hiện tại dự án chưa được cấp phép xây dựng và đang trong quá trình tiến hành làm các thủ tục chấp thuận đầu tư, xây dựng.

Nếu dự án chưa được người dân đồng ý thì phải tuyên truyền, thuyết phục người dân. Bây giờ tỉnh đang quyết tâm làm, vì các khu nghĩa trang, rác thải đang là vấn đề rất bức xúc.

Các khu nghĩa trang, rác thải khắp nơi như vậy thì việc giải phóng rất là khó. Nhà nước thì rất muốn xã hội hóa, làm các dự án đảm bảo quy chuẩn môi trường.

Dự án được đầu tư bởi vốn của doanh nghiệp thì quá tốt. Và chúng ta nên ủng hộ các việc làm vì dân, tôi nghĩ việc xây dựng nghĩa trang là dồn được nhiều phần mộ ở các nghĩa trang rải rác tập trung lại một điểm là rất tốt.

Nó hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường, tránh tình trạng bây giờ là các huyện, xã bặt đâu chôn đấy, không có quy hoạch thì rất mất vệ sinh môi trường.

Dự án này phải có đánh giá tác động môi trường, có các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát”, ông Phạm Giang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho biết.

Ông Dương Xuân Bánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang thì cho rằng, đây chỉ là dự án của doanh nghiệp với mục đích dịch vụ, hướng tới đối tượng khá giả và về kinh phí chôn cất tại khu nghĩa trang thì rất cao.

Đồng thời, ông Bánh cũng cho rằng, dự án này không có vấn đề gì bị ảnh hưởng vì đây là khu vực cách xa dân.

“Để người dân đồng thuận cả về dự án nghĩa trang An Phúc Viên thì cũng khó, dự án này nó chỉ là dịch vụ, kinh doanh, vậy họ mới đầu tư.

Nó là mục đích kinh doanh thôi, đây không phải là dự án xã hội hóa, là việc kinh doanh và hướng tới những đối tượng khá giả. Nếu dự án được thực hiện xong chắc chắn phải mất kinh phí lên tới vài chục triệu một ngôi mộ tại đó.

Dự án này, do Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan. Tham mưu dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đất ảnh hưởng bởi dự án là đất rừng sản xuất, một phần là đất thổ cư của người dân và chủ yếu là đất nông nghiệp, đất trồng cây ăn quả,...

Dự án là do tỉnh quyết định, người dân cũng lo đến môi trường thì cần phải làm theo quy định. Tôi nghĩ nó không có vấn đề gì, mà khoảng cách vị trí của dự án cũng cách xa dân”, ông Bánh nói.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam cho biết:“Dự án nghĩa trang An Phúc Viên toàn bộ là do tỉnh Bắc Giang thực hiện, từ công tác giải phóng mặt bằng đến phê duyệt, chủ trương đầu tư, quy hoạch, tất cả do tỉnh quyết định hết.

Huyện chúng tôi chỉ là đơn vị phối hợp, hiện nay đang triển khai cụ thể, cắm mốc, đo đạc,..là do Trung tâm phát triển quy đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường họ đang làm.

Chúng tôi chỉ việc tuyên truyền, vận động bà con, người dân đồng ý cho triển khai thực hiện dự án.”

Nói đến dự án siêu nghĩa trang An Phúc Viên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết, dự án chưa được triển khai nên báo chí cần đợi thêm thời gian mới có thông tin chính thức.

“Về dự án An Phúc Viên nói đúng ra là Sở chưa triển khai gì cả nên việc cung cấp thông tin về dự án là chưa có thông tin gì.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đang có chủ trương như vậy thôi, cũng chưa chính thức triển khai gì cả”, ông Hoàng Hải Lâm, Phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết.

Vấn đề đặt ra lúc này là dự án siêu nghĩa trang An Phúc Viên chưa nhận được sự đồng thuận của người dân nhưng vì sao lãnh đạo tỉnh Bắc Giang vẫn cố làm bằng được?