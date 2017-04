Đề kiểm tra tiếng Anh học kỳ 2, khối lớp 12 tại Đồng Nai quá ẩu

Ngày 20/4/2017, những học sinh đang theo học lớp 12 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra học kỳ 2, bộ môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm.

Trong đợt kiểm tra này, môn tiếng Anh có 24 mã đề. Ngay sau khi kết thúc kiểm tra, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một người dân trên địa bàn gửi về cho biết, mã đề số 2 của môn tiếng Anh có quá nhiều sai sót.

Cùng ý kiến này của người dân, Tiến sĩ Phan Thị Việt Nam – giảng viên tiếng Anh, khoa Ngôn ngữ Văn hóa học, Trường Đại học Hoa Sen sau khi đọc qua mã đề này cũng đã phải thốt lên: Đề thi, đáp án quá ẩu tả, gây nhiều thiệt thòi cho học sinh.

Cụ thể, ở câu số 12 của mã đề số 02 có nêu câu hỏi:

Their flight….for an hour because the weather is very gloomy (Chuyến bay…trong vòng 1 tiếng vì lý do thời tiết xấu).

Đáp án đưa ra cho học sinh lựa chọn có 4 câu đều có liên quan đến chữ cancelled, nhưng được chia ở các thì.

Tiến sĩ Phan Thị Việt Nam khẳng định: Việc đáp án của tỉnh Đồng Nai công bố là has been cancelled (bị hủy, thì present perfect) nếu xét ở thì trong câu này thì đúng, tuy nhiên đối chiếu về ngữ nghĩa của câu thì lại sai hoàn toàn.

Một giáo viên tiếng Anh của Trường trung học phổ thông Võ Trường Toản, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng: Nếu đối với câu hỏi này, không có cụm từ “an hour” (1 tiếng) ngay phía sau, thì dùng từ cancelled mới đúng.

Còn có cụm từ 1 tiếng ở phía sau, thì chắc chắn không phải là cancelled (hủy), mà phải là delayed (hoãn).

Như vậy, theo giáo viên này, đáp án đúng của câu này phải là has been delayed mới chính xác.

Câu hỏi số 21: Peter: “…” Mary: “Never mind (Không sao cả)”.

Câu hỏi này yêu cầu học sinh lựa chọn đáp án đúng trong 4 lựa chọn sau:

Would you mind going out for dinner next Saturday? (Bạn có thể vui lòng đi ăn tối vào thứ 7 tới được không?)

Thank you for being honest to me (Cảm ơn sự tử tế của bạn với tôi).

Sorry for staining your carpet. Let me have it cleaned (Xin lỗi vì làm dơ tấm thảm của bạn. Để tôi lau sạch nó).

Congratulations! How wonderful! (Xin chúc mừng!Nó thật là tuyệt!).

Tiến sĩ Phan Thị Việt Nam cho rằng, tỉnh Đồng Nai cho rằng đáp án: Thank you for being honest to me là sai, vì ngữ nghĩa của cả 2 vế câu, màn đối đáp hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả.

Đáp án đúng của câu này phải là: Sorry for staining your carpet. Let me have it cleaned.

Câu hỏi số 23: The number of twelve – grade students are taking their General Certificate of Secondary Education (Số lượng học sinh lớp 12 đang dự thi bằng tú tài)

Câu hỏi yêu cầu học sinh lựa chọn đáp án đúng trong các từ được cố ý viết sai

Twelve – grade (học sinh lớp 12), are taking (dự thi) ), General (thông thường) hay students (học sinh).

Tỉnh Đồng Nai cho rằng đáp án đúng của câu này là are taking. Tuy nhiên, Tiến sĩ Phan Thị Việt Nam khẳng định, việc dùng twelve – grade trong câu hỏi này là sai hoàn toàn.

“Không ai dùng Twelve – grade, mà đúng là phải dùng Grade twelve, hay ít nhất là 12th grade (số thứ tự chứ không phải số đếm)”. Như vậy, đáp án đúng phải là Twelve – grade, chứ không phải là are taking”.

Câu hỏi số 25: Last night, we had an interesting discussion on the problem, but we didn’t reach a decision (Tối hôm qua, chúng tôi đã có một buổi thảo luận vấn đề thú vị, nhưng chúng tôi không có được quyết định nào).

Đáp án đưa ra 4 lựa chọn, yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng nhất trong các từ đã dùng sai: decision (quyết định), on, didn’t reach, interesting (thú vị).

Một giáo viên tiếng Anh của Trường Võ Trường Toản đã bác bỏ đáp án của tỉnh Đồng Nai khi cho rằng, dùng giới từ on là sai. Theo giáo viên này, trong câu nói trên, dùng giới từ on hay about đều đúng.

Nói tóm lại, trong câu số 25 này vẫn chưa phát hiện cụm từ nào được dùng sai.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam qua điện thoại vào chiều ngày 25/4, ông Phan Đình Chương – Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho rằng, tỉnh cũng đã nắm được những ý kiến này, nhưng những sai sót nếu có cũng không lớn, và nó cũng chỉ là “lỗi kỹ thuật”.

Trong cuộc họp giao ban hồi đầu tuần, Ban Giám đốc Sở Giáo dục đã yêu cầu cần kiểm tra lại đề và đáp án môn tiếng Anh này.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã hứa sẽ có trao đổi thông tin kỹ hơn về vấn đề này, với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vào sáng ngày 27/4 sắp tới.

Nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của học sinh trong bài kiểm tra này, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cần có kiểm tra lại những vấn đề mà dư luận phụ huynh, học sinh và cả các chuyên gia, giáo viên đang còn băn khoăn, thắc mắc.