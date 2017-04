ILA gửi email, gọi điện dọa trục xuất, sinh viên hoảng loạn

Liên quan đến đơn tố cáo của bà LTLBT. (ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) đối với Trung tâm tư vấn du học ILA Đà Nẵng (trụ sở tại 169-171 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

Học viên bị “khủng bố”

Theo phản ánh của bà T., trong quá trình cho con trai HNM. (16 tuổi) sang Mỹ du học theo hướng dẫn của Trung tâm tư vấn tư vấn du học ILA tại Đà Nẵng đã gặp rất nhiều rắc rối, phiền phức.

“Khi cháu sang bên đó, không có người thân thích nhưng công ty CCI Greenheart (đơn vị được cho là thu xếp, lo lắng chuyện ăn ở cho con bà T.) cũng rất ít khi quan tâm. Họ chỉ gọi điện hoặc gửi email hỏi qua tình hình, còn lại cháu phải tự túc” bà T. nói.

Mùa hè năm 2016, khi cháu HNM. được gia đình làm các thủ tục, giấy tờ để về Việt Nam nghỉ hè.

“Trước khi M. về, tôi đã kiểm tra rất kỹ với phía CCI để đảm bảo hoàn tất các giấy tờ, thủ tục khi M. quay lại trường nhập học sau mùa hè.

Tuy nhiên, do sai sót từ phía CCI, con tôi đã phải hủy vé máy bay (mất số tiền hơn 2.000 USD). Gia đình tôi rất bức xúc vì chuyện này nhưng cũng không hề nhận được một lời xin lỗi hay giải thích nào từ phía công ty.

Tuy nhiên, chúng tôi chấp nhận bỏ qua để việc học của cháu được diễn ra suôn sẻ” bà T. kể lại.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 29/11/2016, gia đình bà T. nhận được “tối hậu thư” từ phía ILA Việt Nam (đại diện cho CCI) nói rằng, Trường Bishop (nơi cháu M. đang học) yêu cầu phải thanh toán trước ngày 2/12/2016, nếu không sẽ tiến hành hủy I20 (visa du học của cháu M.), và học viên sẽ phải về nước ngay lập tức.

“Thời điểm này, vẫn chưa hết thời hạn cho số tiền đã thanh toán thì ILA Đà Nẵng lại gửi thư điện tử cho cháu M. để “khủng bố” là sẽ bị cho nghỉ học, trục xuất về nước nếu gia đình không chuyển tiền.

Từ đó, vì lo lắng cho con nên chúng tôi buộc lòng phải tiếp tục chuyển khoản số tiền như yêu cầu của ILA Đà Nẵng vào ngày 9/12/2016” bà T phản ánh.

Cách hành xử trên khiến gia đình bà T. rất bức xúc bởi lá thư này lại được gửi đến cho cháu M., gây ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt của cháu.

“Con tôi không thể tập trung vào việc học, không thể ngủ ngon, luôn luôn trong tâm trạng lo lắng, tinh thần và sức khỏe cháu bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Để làm rõ sự việc trên, gia đình bà T. đã trực tiếp gửi thư điện tử để làm việc với Trường trung học Bishop McLaughlin thì nhận được trả lời: “hoàn toàn không có việc cho nghỉ học và trục xuất về nước như thông tin đe dọa của ILA Đà Nẵng”.

Tiếp đến, ngày 18/12/2016, bà T. lại nhận được thông tin từ phía ILA Việt Nam, thông báo về việc CCI đã phát hành thư quản chế với cháu M. với lý do M. đã mắc phải một số lỗi không đáng có.

“Chúng tôi đã gửi thư phản hồi về việc này để chứng minh cháu M. không có lỗi. CCI đã ngay lập tức rút lại những cáo buộc vô căn cứ của họ, đồng thời thông báo với tôi rằng, người quản lý địa phương của họ (người trực tiếp chịu trách nhiệm liên quan đến vụ việc con trai tôi) đã nghỉ việc” bà T. nói.

Cũng theo phản ánh của bà T., do quá bức xúc trước cách làm việc của đơn vị tư vấn du học và do việc ăn ở tại nhà bản xứ của con trai không đảm bảo nên gia đình bà yêu cầu phía ILA Đà Nẵng phải làm việc với CCI Greenheart để chuyển cháu M. sang nhà bản xứ khác nhưng không được đáp ứng.

“Khi cả hai đơn vị kia quay lưng thì gia đình tôi phải tự đi tìm kiếm nơi ở mới. Phải mất một thời gian sau, tôi mới chuyển cháu M. đến gia đình bản xứ khác” bà T. cho hay.

Công an điều tra vào cuộc

Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng bà T. đã có đơn tố cáo về việc ILA Đà Nẵng chiếm đoạt tài sản gửi đến Công an quận Thanh Khê (nơi đóng trụ sở cũ của ILA Đà Nẵng) và các cơ quan ban nghành liên quan.

Theo nguồn tin của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, sau khi nhận được đơn thư, công an quận Thanh Khê đã tiến hành làm việc với vợ chồng bà T. và ILA. Trong đó, đại diện luật sư ILA trình bày là có hợp đồng với ông T. và đang thương lượng giải quyết.

Ngoài ra, liên quan đến các loại giấy phép, thuế thì ILA cũng không cung cấp cho công an. Do có yếu tố nước ngoài nên theo thẩm quyền, công an quận Thanh Khê đã chuyển vụ việc cho Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, đơn tố cáo gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng đã được ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở ký công văn chuyển đơn đến công an thành phố giải quyết. “Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định của Luật tố cáo, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển đơn tố cáo và các chứng cứ liên quan đến công an thành phố Đà Nẵng giải quyết theo quy định” công văn nêu.