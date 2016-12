Cần trả diện tích sân golf để giảm tải sân bay Tân Sơn Nhất

Trần Trung

09:44 28/12/16

Một người co am hiểu kinh tế chút ít cũng có thể nhanh chóng đưa ra lựa chọn SÂN BAY chứ không phải SÂN GOLF. Tại sao Chính phủ không quyết ngay phương án này mà phải do dự lâu như vậy?