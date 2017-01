Lần đầu tiên doanh nghiệp trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội và Tổng Công ty May 10 đã phối hợp tổ chức Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý.



Tại lễ bàn giao, 100 công nhân đầu tiên của Xí nghiệp may 2, đại diện cho hơn 12.000 NLĐ của Tổng Công ty May 10 đang làm việc trong toàn hệ thống, đã được Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty may 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc BHXH Hà Nội - Nguyễn Thị Phương Mai..., trao tận tay sổ BHXH.



Trong ngày 6/1, toàn bộ 406 công nhân đang làm việc tại Xí nghiệp may 2 cũng đã nhận sổ BHXH. Đây là những người đầu tiên trong cả nước được cơ quan BHXH và doanh nghiệp bàn giao, tự quản lý sổ BHXH.

Ông Trần Mạnh Cường - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính (Tổng Công ty May 10) cho biết những người lao động còn lại tại Tổng Công ty cũng sẽ sớm được bàn giao sổ BHXH để họ tự quản lý.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2014 có hiệu lực đầu năm 2016, người lao động có quyền tự quản lý sổ BHXH thay vì chủ sử dụng lao động giữ như trước đó.



Đây là một trong những điểm mới của Luật BHXH, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động một cách tích cực hơn.



Việc tự quản lý sổ BHXH sẽ giúp người lao động nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia BHXH của bản thân; đồng thời, chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH theo luật định.



Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết:

“Quy định này nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, cũng như có trường hợp DN đã “giam” sổ BHXH của người lao động khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan BHXH và người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH".



Việc tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ giúp người lao động có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH cho mình kịp thời;

ngăn ngừa tình trạng người lao động bị trích trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan BHXH, trốn trách nhiệm đóng thuộc chủ sử dụng lẫn phần đóng của NLĐ mà họ không hay biết.



Bên cạnh đó, tự quản lý sổ BHXH của mình, người lao động khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ BHXH để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng BHXH khi đi làm việc tại doanh nghiệp khác.

Gần 23 năm làm việc tại May 10, nay được cầm cuốn sổ bảo hiểm xã hội trên nay, chị Hoàng Thanh Bình (công nhân tổ may, sinh năm 1973) vui vẻ chia sẻ:



“Mặc dù mọi chế độ, chính sách của chúng tôi luôn được Công ty giải quyết kịp thời, nhưng kinh nghiệm từ mẹ tôi trước đây cho thấy, đến tận lúc nghỉ hưu, cầm sổ BHXH trên tay, bà mới phát hiện ra bị sai tên đệm, khá phiền phức và mất thời gian để chỉnh sửa lại để hưởng lương hưu.



Do đó, cầm sổ BHXH ngay từ bây giờ, tôi sẽ được tự kiểm tra xem có nhầm lẫn hay sai sót gì không để kịp thời sửa đổi, thậm chí có thể nhờ hướng dẫn để tính được mức lương mình được hưởng khi nghỉ hưu...”

Về sự e ngại việc làm hỏng, hay mất sổ BHXH khi tự quản lý, anh Nguyễn Tường Vân (công nhân tổ cắt, sinh năm 1978) chia sẻ, ngay khi thông báo chủ trương bàn giao sổ BHXH, lãnh đạo Công ty đã phổ biến tầm quan trọng, yêu cầu nâng cao ý thức trách nhiệm khi tự quản lý sổ…

Dự kiến 13 triệu sổ BHXH sẽ tiếp tục được bàn giao



Thực hiện quy định của Luật BHXH (sửa đổi), BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.



Theo đó, việc bàn giao chỉ thực hiện sau khi đã rà soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH của người lao động vào cơ sở dữ liệu và đã được nghiệm thu.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Mai - Giám đốc BHXH Hà Nội, đến nay BHXH TP. Hà Nội đã rà soát lại toàn bộ dữ liệu của hơn 1,5 triệu người lao động và tiến hành in sổ, trong đó tập trung chỉ đạo điểm tại BHXH quận Long Biên.



“Sau Tổng công ty May 10, BHXH Hà Nội sẽ sớm thực hiện trả sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn thành phố”, bà Nguyễn Thị Phương Mai khẳng định.



Việc trao sổ BHXH cho người lao động quản lý cũng được cho là một trong những bước thực hiện cải cách Thủ tục hành chính của ngành BHXH.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết:

"Cơ sở dữ liệu về toàn bộ quá trình tham gia BHXH của đã được cơ quan BHXH nhập liệu vào Hệ thống dữ liệu điện tử và liên tục cập nhật, đảm bảo việc cấp lại sổ BHXH cho người lao động thuận tiện nhất trong trường hợp sổ BHXH bị hỏng hoặc thất lạc".



Với mục tiêu đến năm 2020, BHXH Việt Nam đồng loạt thực hiện quản lý sổ BHXH điện tử, người lao động sẽ dễ dàng liệt kê được quá trình đóng - hưởng theo năm, theo quý.

Theo đó, thậm chí người có thời gian làm việc trước năm 1995 cũng sẽ nắm được thông tin của mình, rút ngắn hơn nữa quy trình thủ tục cho người lao động trong giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp…

Tính đến nay, ngành BHXH cơ bản đã hoàn thành rà soát số lượng sổ BHXH của những người tham gia từ năm 2008 đến nay.

Dự kiến đến hết năm 2018, hơn 13 triệu sổ BHXH sẽ được bàn giao tận tay người lao động.