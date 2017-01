Vingroup đang thống lĩnh và tiên phong ở những lĩnh vực nào?

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 của Tập đoàn Vingroup cho thấy tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2016 là 34.655 tỷ đồng, tăng gấp gần 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt được 77% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 3.094 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2015. Lãi sau thuế của Vingroup đã đạt 103% so với kế hoạch.

Trong quý III/2016, doanh thu của Vingroup đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái đạt được từ việc tăng doanh thu của tất cả các thương hiệu Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl, Vinpearl Land, Vinschool, Vinmec, VinMart, và VinPro.

Tính đến hết ngày 30/9/2016, tổng tài sản Vingroup đạt 173.234 tỷ đồng, tăng 27.680 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 41.905 tỷ đồng, tăng 4.320 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015.

Tính đến hết năm 2016 theo đánh giá của Tạp chí Forbes ông Phạm Nhật Vương – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup vẫn là tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam.

Tiếp tục thống lĩnh bất động sản

Vingroup tỏ rõ tham vọng là nhà phát triển bất động sản cao cấp dẫn dắt thị trường, hàng loạt dự án bất động sản ở phân khúc cao cấp và nghỉ dưỡng được triển khai trong năm 2016 trong đó có những dự án nổi bật như: Vinhomes Metropolis, Vinhomes Star City, Vinhomes Smart City, Vinhomes Gardenia…

Trong số dự án bất động sản đang triển khai tại Hà Nội dự án chung cư Vinhomes Trần Duy Hưng (D’ Capitale Trần Duy Hưng) được xem điểm nhấn cửa ngõ phía Đông – Tây của Thủ đô.

Đây là dự án tổ hợp khu văn phòng, căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại khép kín với đầy đủ các dịch vụ và tiện ích như bể bơi, quảng trường, văn phòng, căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại khép kín với đầy đủ các dịch vụ và tiện ích như bể bơi, quảng trường, rạp chiếu phim, nhà hàng.

Dự án nằm trong khu quy hoạch tổng thể dài hạn của thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những dự án chung cư cao cấp đáng quan tâm nhất hiện nay.

Với quy hoạch hoàn hảo dịch vụ hạ tầng tuyệt vời bao gồm hệ thống hạ tầng, cảnh quan đây là một trong những thương hiệu lớn với thiết kế thân thiện với môi trường xung quanh.

Tương tự, Vinhomes Gardenia, tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội là khu đô thị phức hợp đầu tiên của Vingroup tại trung tâm mới phía Tây thành phố, với concept “sống xanh, trong lành và cân bằng”.

Vinhomes Gardenia có quy mô 17,6 hecta được quy hoạch đối xứng qua trục đường Hàm Nghi, hướng ra sông Nhuệ và Đại lộ Thăng Long.

Dự án tọa lạc tại một trong những vị trí vàng cuối cùng của Mỹ Đình - trái tim của khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông và trung tâm hành chính - thương mại hiện đại trong tương lai.

Bên cạnh hai phân khu nhà ở, cũng như các khu đô thị phức hợp đồng bộ Vinhomes, dự án Vinhomes Gardenia sở hữu một “hệ sinh thái” các thương hiệu của Vingroup như phòng khám Vinmec, trường mầm non và tiểu học Vinschool, siêu thị VinMart… đáp ứng tốt nhất tiện ích sống cho cư dân.

Đặc biệt, lần đầu tiên ở Vinhomes Gardenia, chủ đầu tư chọn phong cách sống xanh đi cùng với sự cân bằng. Hệ thống 66 tiện ích và dịch vụ tiêu chuẩn Vinhomes như bể bơi trong nhà và ngoài trời, vườn cảnh, quảng trường, vườn hoa, vườn thú cưng…

Bên cạnh dự án bất động sản đình đảm ở Hà Nội, năm qua ghi nhận hàng loạt dự án Vingroup khắp các tỉnh thành trong cả nước có thể kể đến như Khu đô thị phức hợp Vinhomes Riverside Hải Phòng, dự án Vinpearl Phú Quốc 3, Vinpearl Phú Quốc 4, dự án Vinpearl Paradise Villas (Đà Nẵng), Vinpearl Empire Condotel (Khánh Hòa)…

Vinmec nâng cao chất lượng đời sống người Việt

Thành công trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và du lịch, Vingroup quyết định mở rộng sang phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao với thương hiệu Vinmec.

Quyết định đó được Vingroup lý giải nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt trong đó chính là chăm sóc sức khỏe.

Liên tục từ năm 2012 thương hiệu Vinmec của Vingroup không ngừng phát triển sau khi khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec – Times City vào tháng 1/2012, liên tiếp từ năm 2013 đến 2016 đã có thêm 10 bệnh viện, phòng khám mang thương hiệu Vinmec ra đời.

Đặc biệt, trong năm 2016, Tập đoàn Vingroup đã khai trương đưa vào sử dụng 2 bệnh viện Vinmec tại Hạ Long và Nha Trang.

Theo chiến lược của Vingroup, trong vòng 5 năm tới, chuỗi hệ thống Vinmec sẽ phát triển với tổng số 10 bệnh viện, đi cùng các dự án bất động sản của Tập đoàn Vingroup và phủ sóng nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bên cạnh việc hình thành chuỗi Bệnh viện, Tập đoàn Vingroup cũng công bố thông tin xây dựng Trường Đại học Y Vinmec.

Trường Đại học Y Vinmec được các công ty tư vấn y tế hàng đầu thế giới thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và sẽ được khẩn trương xây dựng để đi vào hoạt động từ cuối năm 2015 và chính thức khai giảng vào năm 2016.

Với mục tiêu trở thành chuỗi bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện - chuyên nghiệp, dẫn đầu về chất lượng chuyên môn, đi đầu trong ứng dụng công nghệ, sánh ngang với các bệnh viện trong khu vực và quốc tế.

Vì thế Vinmec được xây dựng theo mô hình bệnh viện - khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.

Vinmec là bệnh viện đi đầu tại Việt Nam trong việc sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại và đồng bộ, được nhập khẩu chính hãng từ các nhà sản xuất có uy tín trên thế giới như Beckman Coulter (Mỹ), Steris (Mỹ), GE (Mỹ), Hill- Rom (Mỹ), Siemens Healthcare (Đức), Drager (Đức), Olympus (Nhật Bản), Swisslog (Thụy Sĩ)… đảm bảo các tiêu chí về hiệu quả, an toàn, tiết kiệm thời gian, chính xác cũng như thân thiện với môi trường.

Cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, Vinmec còn tự hào là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sỹ, dược sỹ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm với nghề.

Hơn hết, điều làm nên sự khác biệt tại Vinmec, đó là nơi chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh toàn diện, bao gồm từ việc khám, chẩn đoán, điều trị kết hợp với tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho tình trạng của bệnh nhân.

Tại Vinmec, người bệnh sẽ được khám chữa trong điều kiện đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, đạt tiêu chuẩn cao về chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh và thư giãn.

Không gian bệnh viện tại mọi khu vực đều được thiết kế khoa học, đảm bảo tốt các chức năng; được trang bị đồng bộ hệ thống màng lọc bụi và vi khuẩn chuyên dụng, đảm bảo một môi trường khép kín, phức hợp nhiều cấp độ sạch khác nhau theo tiêu chuẩn của tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Với tiêu chí “Bệnh viện sạch – khách sạn xanh” Vinmec còn có hệ thống vườn cây xanh sinh thái bao quanh, giúp người bệnh luôn được hưởng không khí trong lành và yên tĩnh để sớm phục hồi sức khoẻ.

Chuyển Vinmec, Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận

Năm 2016 đánh dấu sự kiện đặc biệt khi Tập đoàn Vingroup công bố chuyển đổi hệ thống Vinmec và Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận, cam kết dành 100% lợi nhuận cho xã hội.

Với việc phi lợi nhuận hóa hai thương hiệu đang phát triển tốc độ cao, có triển vọng lợi nhuận bền vững - Vingroup đã khẳng định tầm vóc, uy tín và trách nhiệm xã hội của một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, theo xu hướng phát triển của các doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Mục tiêu của việc phi lợi nhuận hóa Vinmec và Vinschool là nhằm khẳng định quyết tâm đóng góp cho sự phát triển của y tế và giáo dục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đào tạo tại Việt Nam.

Theo đó, Vingroup cam kết dành 100% lợi nhuận thu được từ Vinmec và Vinschool để sử dụng cho việc tái đầu tư nhằm liên tục nâng cấp và phát triển hệ thống, cụ thể là đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, trao học bổng, tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế…

Không chỉ dành 100% lợi nhuận để tái đầu tư, Tập đoàn Vingroup cũng cam kết không thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng đã đầu tư đến thời điểm hiện tại để xây dựng hệ thống Vinmec và Vinschool trên toàn quốc, bao gồm chi phí về cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, nhân sự, mua bản quyền, chuyển giao công nghệ…

Kết quả là sau 4 năm đi vào hoạt động, Vinmec đã vươn lên thành hình mẫu phát triển của khu vực y tế ngoài công lập với đội ngũ y bác sỹ giỏi, tận tâm; dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế và luôn đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ điều trị mới nhất về Việt Nam.

Đến nay, hệ thống y tế Vinmec đã có 5 cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long và 1 cơ sở đang xây dựng tại Đà Nẵng, tiến tới quy mô 10 bệnh viện và 1 trường Đại học Y trên toàn quốc vào năm 2020.

Trong lĩnh vực giáo dục, sau 3 năm phát triển, Vinschool cũng đã trở thành hệ thống giáo dục lớn nhất cả nước với 13.000 học sinh.

Được Tập đoàn Vingroup chú trọng đầu tư, Vinschool hiện sở hữu những điều kiện giáo dục ưu việt nhất với triết lý giáo dục toàn diện và hiện đại.