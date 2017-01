Giả mạo Thẻ nhà báo Thông tấn xã Cuba tại Việt Nam

Đằng sau tấm thẻ này có nêu cơ quan là Thông tấn xã Cuba tại địa chỉ 66 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Văn phòng đại diện phía Nam là 215D21 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Mặt trước thẻ được in là thẻ nhà báo mang tên Nguyễn Tuấn Kiệt với bút danh Công Minh. Thẻ này có chữ ký ngày 30/6/2016 của Chánh văn phòng mang tên Nguyễn Nam Giang. Thẻ đề có giá trị đến ngày 30/6/2019.



Văn phòng Thường trú Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) ở Việt Nam đặt tại Hà Nội.



Văn phòng gồm 6 người: 2 vợ chồng trưởng phân xã (đều là người nước ngoài); bà Hoàng Lê Thanh Huyền, trợ lý báo chí của trưởng phân xã và 3 người Việt Nam khác.



Đối chiếu với thông tin trong bản in giấy tờ ghi là thẻ nhà báo do Thông tấn xã Cuba cấp, bà Hoàng Lê Thanh Huyền cho biết: Văn phòng Thường trú không có chức danh Chánh văn phòng, không có trụ sở tại TP.HCM và không cấp bất kỳ loại thẻ nào. Ngoài ra, văn phòng không có ai tên là Nguyễn Tuấn Kiệt.

Tuy nhiên, Văn phòng có người lái xe tên là Nguyễn Nam Giang, trùng với tên ghi trong bản in là người ký với chức danh Chánh văn phòng.



Về phía Bộ Ngoại giao cũng xác nhận thẻ này là thẻ giả.



Vụ việc giả mạo giấy tờ liên quan Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam sẽ được Cục Báo chí (Bộ Thông tin & Truyền thông) chuyển cơ quan Công an để xử lý.