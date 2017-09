Bức xúc thu tiền đầu năm Trường tiểu học Uy Nỗ, ai là người nói dối?

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn khiếu nại của tập thể phụ huynh phụ huynh các khối 1,2,3,4,5 của trường tiểu học Uy Nỗ (xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) về việc “lạm thu” đầu năm học 2017 - 2018.

Theo đó, trong Đơn khiếu nại có chữ ký của rất nhiều vị phụ huynh cho rằng có 5 điểm khoản thu đầu năm học của trường tiểu học Uy Nỗ được cho là có “vấn đề”

Đầu tiên, trong đơn, các vị phụ huynh có nêu việc nhà trường thu 150.000 đ/1học sinh/tháng cho chương trình học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài và 50.000 đồng/1học sinh/tháng cho chương trình tiếng Anh giáo viên trong nước.

Các vị phụ huynh cho rằng đây là mức thu quá cao. Các vị phụ huynh cũng nhận được thông báo nếu không học tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, các em học sinh sẽ phải chuyển lớp. Vì sợ các con bị chuyển lớp nên nhiều vị phụ huynh phải "miễn cưỡng" đóng tiền.

Về việc thu tiền kỹ năng sống. Nhà trường hiện đang thu mức 40.000 đồng/tháng/học sinh. Các vị phụ huynh cho rằng khoản thu thêm này không đúng vì các con được học chương trình đạo đức, lễ phép cho học sinh là đã đủ.

Một vấn đề bức xúc khác được các vị phụ huynh phản ánh trong đơn là việc thu tiền sổ liên lạc điện tử. Theo phản ánh, nhà trường đang thu 100.000 đ/1 học sinh. Khoản thu này, các vị phụ huynh cho rằng mức thu như vậy tiền thu này không hợp lý.

Việc đóng góp tiền điều hòa của học sinh đầu cấp, theo phản ánh, một số phụ huynh đã nộp tiền mua điều hòa với số tiền 1 triệu/học sinh. Các vị cũng cho rằng đây là số tiền không hợp lý.

Đối với máy chiếu trong các phòng học, học sinh đầu cấp được thông báo thu 500.000đ/1 học sinh nộp tiền máy chiếu. Trong đơn, các vị phụ huynh cũng cho rằng đây là khoản thu không hợp lý.

Khoản thu cuối cùng mà các vị phụ huynh bức xúc trong đơn khiếu nại là tiền đồng phục. Với 03 bộ đồng phục mùa đông, mùa hè và quần áo thể thao, theo thông tin cung cấp, các vị phụ huynh cho rằng mức giá đồng phục này cao hơn giá thị trường cùng loại là 20.000 đồng/bộ. Với sĩ số học sinh hiện nay, các vị phụ huynh cho rằng số tiền chênh lệnh như vậy là rất lớn.

Để rộng đường dư luận, ngày 9/7/2017, PV báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Đào, hiệu trưởng trường tiểu học Uy Nỗ về các vấn đề đóng góp của các vị phụ huynh.

Về việc dạy tiếng Anh liên kết trong trường tiểu học Uy Nỗ, bà Đào cho biết, đây là chương trình tiếng Anh tăng cường trên tinh thần tự nguyện của các vị phụ huynh. Với những lớp nào các vị phụ huynh đăng ký đủ 100% sĩ số học sinh nhà trường mới cho mở lớp.

Bà Đào cũng cho biết nhà trường đã tiến hành liên kết với trung tâm từ năm 2008, trước khi bà Đào về làm hiệu trưởng. Trước đây, nhà trường thu 120.000 đồng/học sinh/tháng. Đến năm học 2017 – 2018 nhà trường tiến hành thu 150.000 đồng/1 học sinh/tháng.

Việc thực hiện liên kết này bà Đào cho rằng đây là chủ trương theo ngành dọc từ sở tới phòng giáo dục. Sự liên kết này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện.

Việc này nhà trường đã thực hiện theo các văn bản hướng dẫn. Đến thời điểm này đã thu được 100% đơn đăng ký của các em đăng ký học nhưng nhà trường chưa tiến hành giảng dạy trong năm học 2017 – 2018.

Về vấn đề kỹ năng sống, bà Đào cho rằng, theo nhiệm vụ của năm học và theo tình hình kinh tế hiện nay, để trang bị cho học sinh kỹ năng sống nhà trường cũng đã liên kết với 2 trung tâm học kỹ năng sống.

Việc đưa vào liên kết này cũng được thực hiện trên tinh thần tự nguyện của các vị phụ huynh học sinh. Hiện nay, nhà trường cũng đã thu được 2/3 đơn nhưng vẫn chưa cho dạy.

Đối với sổ liên lạc điện tử, khác với phản ánh của đơn kiếu nại, bà Đào cho rằng việc này cũng có sự thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. Việc triển khai sổ liên lạc điện tử được thực hiện thông qua trung tâm của VNPT. Việc cập nhật cũng đã được nhà trường thực hiện thường xuyên.

Việc thu học sinh tiền đầu cấp (Tiền điều hòa và tiền máy chiếu), bà Đào khẳng định nhà trường không thu một đồng nào. Với thông tin thu tiền điều hòa, bà Đào, cho biết đây là chủ trương của các vị phụ huynh. Nhà trường không biết các vị phụ huynh thu bao nhiêu tiền. Nhà trường cũng đã nhận được rất nhiều đơn của các vụ phụ huynh, xin lắp điều hòa.

Với nhu cầu điều hòa, mọi năm nhà trường không cho điều hòa, bởi đường điện của nhà trường rất yếu. Đến cuối năm học kỳ 1 vừa qua, nhà trường đã có 23 lớp xin lắp điều hòa. Nhưng nhà trường vẫn chưa cho lắp.

Trong năm học 2017 – 2018, nhà trường có đường điện mới nên việc lắp điều hòa có dự kiến lắp. Việc lắp điều hòa được thực hiện qua hội phụ huynh của trường, việc lắp điều hòa này nhà trường không thực hiện.

Việc may đồng phục, bà đào cho rằng, việc may đồng phục của nhà trường từ nhiều năm nay do một thầy giáo tại trường cung cấp. Mọi thông tin đều được thông báo với các vị phụ huynh. Không có chuyện cao hơn giá thị trường.

Kết thúc buổi làm việc, bà Đào khẳng định mọi việc trường tiểu học Uy Nỗ đề phù hợp với các quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh và sự đồng thuận của phụ huynh.

Tuy nhiên, trong chiều ngày 9/7, Pv Báo điện tử Giáo dục Việt Nam vẫn nhận được rất nhiều sự bức xúc từ phía phụ huynh có con em học tại trường. Phu huynh có tên H. (có con học vào lớp 1) cho biết, anh đã đóng 1,2 triệu tiền máy chiếu và điều hòa. Anh cũng cho rằng số tiền đóng này là quá cao. Tuy nhiên, để các con mình "yên ổn" học tập anh H. vẫn đóng tiền.

Chị Đ.T.H (có con vào học lớp 2) đã không đóng tiền điều hòa với số tiền là 920 nghìn đồng vì cho rằng con số này quá cao. Cũng trong chiều ngày 7/9, vị phụ huynh tên Th. Có con theo học tại trường cũng bức xúc gọi điện cho Phóng viên cho rằng việc thu tiền đầu năm học của nhà trường không hợp lý. Con chị dường như bị "ép" học lớp tiếng Anh có yếu tố nước ngoài, khi chị chỉ nhận được đơn đăng ký học lớp này, không có thông tin về lớp đóng phí ít hơn. Các vị phụ huynh này đề nghị phóng viên không cung cấp thông tin vì sợ các con mình đi học bị "ảnh hưởng".

Rõ ràng việc đồng thuận giữa phụ huynh và nhà trường chưa đạt được khi rất nhiều bức xúc xảy ra. Vẫn có những thắc mắc chưa được nhà trường giải đáp thỏa đáng với phụ huynh học sinh. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để chấm dứt tình trạng trên.