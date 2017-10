Hiệu trưởng bị đình chỉ ở trường Đặng Cương sẽ kiện chính quyền

(GDVN) - Theo thông tin từ phía bà Lê Thị Thu Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Đăng Cương (An Dương, Hải Phòng) bà sẽ nhờ luật sư của mình làm thủ tục khởi kiện

22 giờ ngày 06/10/2017, trên Cổng thông tin điện tử Huyện An Dương đăng tải Thông báo kết luận kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018; việc quản lý, sử dụng viên chức hợp đồng lao động tại trường Tiểu học Đặng Cương.

Trong đó kết luận của đoàn kiểm tra cho thấy có nhiều sai phạm tại trường tiểu học Đặng Cương.

Ngay sau khi công bố kết luận, bà Lê Thị Thu Thủy đã phản bác kết quả kết luận kiểm tra này.

Cụ thể, thông tin với Báo Điện tử Giáo Dục Việt Nam, bà Lê Thị Thu Thủy cho biết: “Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung Thông báo kết luận nêu trên, tôi không bất ngờ về kết quả kiểm tra vì kết quả này đã được Đoàn kiểm tra do ông Phạm Hải Nam – Chánh thanh tra huyện An Dương đọc cho tôi cũng như các đại biểu tham dự trong buổi làm việc được nghe và tôi được cầm dự thảo trong vòng 1 giờ đồng hồ tại buổi làm việc vào hồi 17 giờ ngày 03/10/2017. Sau khi kết thúc buổi làm việc Đoàn kiểm tra thu lại Dự thảo Kết luận.”

Cũng theo bà Thủy, tại buổi làm việc này, bà Thủy cũng đã bày tỏ quan điểm không nhất trí với bất kỳ một nội dung nào trong bản dự thảo đó.

Chính bản thân bà Thủy đã đề nghị Đoàn kiểm tra cung cấp cho bà bản Dự thảo Kết luận kiểm tra nêu trên bằng văn bản để bà Thủy có căn cứ giải trình, tuy nhiên đề nghị của bà Thủy không được ông Phạm Hải Nam – Chánh thanh tra nhà nước huyện An Dương chấp thuận mà yêu cầu 8 giờ ngày 04/10/2017, Bà Thủy phải có mặt tại cơ quan Thanh tra huyện để làm việc.

Tại buổi làm việc ngày 4/10, tại phòng “Xử lý đơn”, bà Thủy cũng cho rằng một số nội dung Đoàn thanh tra đã cố tình kết luận lệch hướng như việc “Mở tài khoản tại ngân hàng thương mại, bổ nhiệm kế toán phụ trách giao dịch tại Ngân hàng thương mại, nghiệp vụ chuyên môn của kế toán trực tiếp giao dịch tại Ngân hàng thương mại”;

“Việc liên kết với cơ sở giáo dục ngoài công lập để tổ chức các hoạt động trong hè 2017, việc thực hiện tạm ứng thu, chi các nội dung thu chi trong hè 2017”…

Trao đổi với phóng viên, bà Thủy cũng cho biết, khi chính thức nhận được thông báo kết luận về kết kết quả kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện An Dương gửi đến, tôi sẽ có đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền và đề nghị khởi kiện về hành vi cố tình kết luận sai sự việc tại trường Tiểu học Đặng Cương.

Đồng thời bà Thủy cũng cho biết bà sẽ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ động cơ, mục đích của những cá nhân có liên quan, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân tôi cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Cũng trong ngày 8/10, bà Lê Thị Thu Thủy cho biết, hiện bà đang làm việc với luật sư của mình để làm rõ từng vấn đề đề làm thủ tục khởi kiện hành chính.

Thời gian qua, nhiều trường học trong địa bàn của huyện An Dương xảy ra tình trạng bị tố thu chi thiếu minh bạch. Không chỉ trường tiểu học An Dương, trường tiểu học Hồng Thái, trường mầm non Đồng Thái cũng bị nhiều phụ huynh học sinh tố thu chi thiếu minh bạch.