Phụ huynh nhiều trường ở An Dương kêu cứu vì tiền trường đầu năm

(GDVN) - Phụ huynh các trường Mầm non Đồng Thái và trường Tiểu học Đồng Thái phản ánh đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam việc họ phải đóng quá nhiều tiền đầu năm học mới

Thu chi không rõ ràng, trẻ mầm non đóng tiền hỗ trợ đời sống giáo viên

Theo thông tin từ đơn thư của các vị phụ huynh trường Tiểu học Hồng Thái thì việc thu chi không rõ ràng đã kéo dài từ năm học 2015 – 2016.

Theo đơn thư, bà hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Thái bị tố đưa ra rất nhiều các khoản thu, mua bán thu chi không rõ ràng.

Các vị phụ huynh đã viện ra nhiều khoản thu từ năm 2015 – 2016 như trong năm học này, nhà trường thu mỗi học sinh ủng hộ mua máy vi tính là 200.000đ/1học sinh.

Trong khi nhà trường có tổng số học sinh là 826 học sinh x 200.000/1 học sinh nhưng chỉ mua được 08 bộ máy vi tính đã qua sử dụng.

Năm học 2017-2018 nhà trường thu tiếp 50.000/ học sinh ủng hộ phòng tin. Tính riêng quỹ lớp với quỹ trường là 600.000 đồng/học sinh/1 năm.

Theo thông tin các vị phụ huynh phản ánh, trường tiểu học Hồng Thái cũng thu tiền đèn chiếu sáng: 100.000/hs thay 06 bộ đèn tuýp trong khi đó trên thị trường có giá từ 120.000 đồng/bộ.

Mỗi lớp có từ 30 đến 38 học sinh. Các vị phụ huynh thắc mắc về số tiền còn lại đi đâu không biết.

Các vị phụ huynh của khối lớp 1 phản ánh việc mỗi học sinh lớp 1 vào trường phải đóng 630.000/1 học sinh tiền mua ban ghế.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng bắt đóng 30.000 đồng tiền cây xanh nhưng theo phụ huynh phản ánh họ không thấy cây xanh đâu.

Đặc biệt, các vị phụ huynh bức xúc về việc con em họ hàng tháng phải đóng 10.000 đồng tiền bảo vệ.

Theo phản ánh thì 02 bảo vệ của trường Tiểu học Hồng Thái đã được ký hợp đồng ăn lương cho huyện trả.

Không chỉ vậy, học sinh trường tiểu học Hồng Thái phải đóng tiền ủng hộ phòng tin học và hỗ trợ trả lương giáo viên dạy tn học là 135.000 đồng/học sinh/ năm.

Việc thu chi không rõ ràng còn thể hiện ở việc mua tủ đựng sách cho học sinh là 110.000 đồng/học sinh. Giá thị trường là 2.300.000 đồng/1 chiếc đã có thuế giá trị gia tăng và vận chuyển trong khi đó nhà trường báo giá 4.800.000 đồng/1 chiếc.

Nhà trường tổ chức cho học sinh dạy tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài nhưng không có người nước ngoài dạy nhưng khi họp phụ huynh nhà trường nói 1 buổi /1 tuần thu 500.000/5 tháng năm học 2015-2016 nhưng thực chất cả học kỳ chỉ học được 4 buổi.

Theo phản ánh, trường tiểu học Hồng Thái còn bắt phụ huynh học sinh phụ huynh học sinh tình nguyện đăng ký cho các cháu học giãn giờ vào cuối buổi chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 5. Các bậc phu huynh không đăng ký cho con học thì nhà trường gây khó khăn bằng cách đưa 1 số tiết học khác vào cuối buổi học đó.

Việc mua sách giáo khoa cho học sinh cũng gây bức xúc cho các vị phụ huynh trường Tiều học Hồng Thái khi phụ huynh học sinh năm nào cũng phải mua sách với đơn giá 800.000 – 900.000 đồng/bộ, nhưng nhiều sách trong đó học sinh không học đã gây bức xúc.

Các vị phụ huynh còn tố việc trường tiểu học Hồng Thái trong tháng 7 vừa qua, nhà trường tổ chức dạy thêm cho học sinh trong đó dạy cả toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Kỹ năng sống thu 350.000 đồng/tháng. Tháng 7 học tuần 3 buổi sáng, tháng 8 học 2 tuần đầu buổi sáng, hai tuần cuối học cả ngày. Theo phản ánh, việc học thêm này đã không xin ý kiến phụ huynh học sinh.

Cũng trong thời gian qua, báo Giáo dục Việt Nam cũng đã nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh trường mầm non Đồng Thái (Huyện An Dương) về hàng loạt các khoản thu mà trẻ mầm non phải đóng.

Theo đó, trẻ đi học tại trường Mầm non Đồng Thái phải đóng 100.000 đồng/trẻ tiền hỗ trợ đời sống giáo viên.

Bên cạnh đó, các khoản tiền gây bức xúc cho các vị phụ huynh như tiền đầu vào 500.000 đồng/trẻ, theo phản ánh thì tiền này không rõ là tiền gì.

Tiền điều hòa năm nào cũng phải đóng 300.000 đồng/trẻ. Điện nước hàng tháng phải đóng là 40.000 đồng/trẻ.

Các trẻ đi học mầm non cũng phải đóng tiền quỹ lớp, quỹ cha mẹ học sinh với số tiền lên tới 400.000 đồng/trẻ.

Theo các vị phụ huynh của trường mầm non Đồng Thái, đây là số tiền quá lớn đối với vùng nông thôn trồng rau thuần túy như xã Đồng Thái. Dù bức xúc nhưng các vị phụ huynh không dám lên tiếng trong các buổi họp vì sợ cô giáo trù dập con em mình.

Hiệu trưởng im lặng, phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ cho kiểm tra

Để đảm bảo thông tin khách quan đối với các phản ánh của các vị phụ huynh, phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Thái.

Tuy nhiên, dù phóng viên đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin và đến trực tiếp trường Tiểu học Đồng Thái để đặt lịch làm việc, thế nhưng bà Tiêu Thị Bích Hường, hiệu trưởng nhà trường im lặng hoàn toàn.

Trong ngày 28/9, phóng viên đã đến đặt lịch làm việc trực tiếp với trường thì bào vệ trường không cho vào và phản ánh lại việc “sếp” của họ đang bận.

Cũng trong ngày 28/9, phóng viên cũng đã liên hệ với bà Đặng Thanh Giang, hiệu trưởng trường Mầm non Đồng Thái.

Khi phóng viên đặt lịch làm việc, Bà Giang cho biết mình phải xin phép trưởng phòng giáo dục huyện An Dương mới có thể trả lời phóng viên về có đặt được lịch làm việc hay không.

Sau đó, bà Giang cho biết, các vấn đề phản ánh, phóng viên phải lên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương để giải đáp thắc mắc.

Chiều ngày 28/9, phóng viên đã liên hệ với ông Đặng Tăng Thông, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương để đặt lịch làm việc.

Ông Thông cho biết ông chưa nhận được thông tin gì và sẽ cho kiểm tra.

Ông Thông cũng cho biết ông phải đi họp thường vụ vào ngày mai (30/9) và hẹn phóng viên khi khác.

Khi biết phóng viên về đặt lịch làm việc và xác minh thông tin, nhiều vị phụ huynh của hai trường Tiểu học Hồng Thái và Mầm non Đồng Thái đã liên tục gọi điện bày tỏ sự bức xúc về các khoản thu chi của hai trường này.

Thời gian gần đây, viêc thu chi tại các trường học đã gây nhiều phản ứng trong dư luận. Cũng tại huyện An Dương, hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương đã bị đình chỉ 15 ngày để phục vụ công tác kiểm tra liên quan đến các khoản thu thiếu minh bạch.

Đề nghị các cơ quan chức năng huyện An Dương sớm vào cuộc để giải đáp những kiến nghị phản ánh của người dân. Tránh tình trạng bức xúc trong dư luận, gây những hậu quả xấu.