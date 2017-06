Trưởng Công an quận Đống Đa "tiết lộ" lý do chưa khởi tố theo yêu cầu của Tòa án

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài phản ánh, ngày 31/3/2015, Công an quận Đống Đa (thành phố Hà Nội) ban hành Kết luận số 171/KLĐT(ĐTHS) về vụ án Hủy hoại tài sản xảy ra tại 209 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội) với đối tượng truy tố là Trần Thị Nga, chủ căn nhà 209 Xã Đàn.

Trong Kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa lại không đưa các đối tượng: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trọng Dân, Hoàng Đạt để truy tố trước pháp luật nên đã khiến gia đình bị hại bức xúc.

Ngày 16/12/2015, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa vụ án ra xét xử và hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu Công an, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đưa các đối tượng Phong, Dân, Đạt vào vụ án để “giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, tránh bỏ lọt tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho những người liên quan”.

Lời khai tại phiên Tòa phúc thẩm ngày 16/12/2015, bị cáo Trần Thị Nga cho rằng, mục đích của bị cáo là muốn chiếm bằng được diện tích 3m2 do ông Hùng, bà Minh đang quản lý sử dụng nên đã thỏa thuận “mua” của Dân, Đạt và Phong.

Ngày 29/5/2014, Phong đã điện thoại cho bà Nga để thực hiện hành vi phạm tội là chiếm đoạt diện tích 3m2 đất và tài sản trên đất của ông Hùng, bà Minh.

Ngày 30/5/2014, Dân cùng Phong tổ chức người đến thực hiện hành vi trên thì bị Công an phường Nam Đồng lập biên bản ngăn chặn.

Không từ bỏ ý định, đến ngày 31/5/2014, các đối tượng trên tiếp tục đến số nhà 209 Xã Đàn để chỉ đạo hàng chục người đập phá và xây mới hợp khối, lắp cửa sắt và giao chìa khóa cho bị cáo Trần Thị Nga quản lý.

Sau nhiều lần, thời gian dài, điều tra bổ sung, đến nay, Công an quận Đống Đa vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ truy tố một mình Trần Thị Nga và không đủ tài liệu, căn cứ để khởi tố các đối tượng: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trọng Dân, Hoàng Đạt như yêu cầu của Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Do đó, đại diện cho gia đình bị hại là ông Lê Ngọc Hùng đã có đơn gửi lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội tố cáo ông Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa "coi thường ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an".

Trong đơn, ông Lê Ngọc Hùng nêu: "Tôi làm đơn này tố cáo hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, cố tình bao che, bỏ lọt tội phạm, coi thường ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an của ông Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa trong vụ án hủy hoại tài sản tại số 209 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.

Với tư cách là người bị hại, tôi khẳng định tôi với Dân, Phong, Đạt là

những người quen biết nhau từ nhiều năm trước và Dân, Phong, Đạt biết rất rõ nhà và đất tại số 209 Xã Đàn là của tôi.

Giữa tôi, bà Minh với các đối tượng Dân, Phong, Đạt và Trần Thị Nga không có bất cứ mâu thuẫn hay oán thù gì với nha từ trước đến nay.

Thực tế sự việc xảy ra là ngày 30/05/2014, Nguyễn Trọng Dân, Nguyễn Thanh Phong là người trực tiếp xông vào nhà tôi tai số 209 Xã Đàn, xây tường, ngăn nhà và chiếm đoạt luôn tài sản của tôi.

Sau khi chiếm đoạt xong thì tiếp tục cắt dầm bê tông, tách rời phần nhà và đất của tôi ra khỏi kết cấu chung của căn nhà đã cho Tập đoàn Doji thuê. Tôi khẳng định việc đập phá tài sản của Phong, Dân thực chất nhằm mục đích chiếm đoạt 3m2 đất mà tôi và bà Minh đang sở hữu.

Do vậy, tôi khẳng định Công an quận Đống Đa, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa không điều tra làm rõ và truy cứu trách nhiệm của Phong, Dân, Đạt là hành vi cố ý bao che, không khởi tố theo yêu cầu của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội".

Để có thông tin khách quan, ngày 08/6/2017, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa về việc này.

Tại buổi làm việc, ông Phương lý giải: “Một tài liệu truy tố phải có trong hồ sơ, Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, khi mà tài liệu không thể chứng minh được thì làm sao dám truy tố người ta.

Chúng tôi đã thỉnh thị (xin ý kiến) bốn cơ quan rồi, không thể làm được gì. Một lời khai của một bị can không thể chứng minh được kể cả sự thật là như thế, nhưng không có tài liệu chứng minh thì cũng không thể làm gì được (khởi tố bị can-PV)”.