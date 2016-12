Người lạ đột nhập trường Mầm non, công an cảnh báo "bắt cóc trẻ em"

Theo xác nhận của cô Nguyễn Thị Hải Đường- Phó phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh, có sự việc người đàn ông lạ mặt vào trường Mầm non Kỳ Thư vào giờ nghỉ trưa ngày 21/12/2016 nhưng đó có phải là vụ bắt cóc hay không phải chờ kết luận điều tra từ phía Công an.



Thông tin từ cô Nguyễn Thị Ngọc- Hiệu trưởng trường Mầm non Kỳ Thư cho biết, khoảng 12h45 phút ngày 21/12/2016, tại lớp nhà trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi, các cháu đang nghỉ trưa.

Cô giáo trực tại phòng là Nguyễn Thị Hoàn đang đứng ở cửa ra vào của phòng (theo cô Hoàn, cô đã chốt một cánh cửa và chỉ mở một cánh cửa), bỗng thấy xuất hiện một người đàn ông thoáng qua.



Cô liền hỏi: “Bố cu Bi phải không?” (Vì trong lớp có một cháu mệt, cô Hoàn đoán bố cu Bi đến đón cháu).



Thấy người đàn ông bịt mắt, đến giật cửa, cô Hoàn kêu lên.



Cô Lê Thị Thanh Thủy lúc đó đang lau nhà vệ sinh nghe tiếng, chạy đến thì kẻ lạ tháo chạy.



Cũng theo cô Hoàn, thời điểm đó, cửa chính khóa, có thể kẻ lạ mặt đã nhảy rào vào trường.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời báo cáo với Công an xã, Công an huyện. Hiện tại các cơ quan đang vào cuộc điều tra.



“Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường rất bình tĩnh. Chiều ngày 22/12/2016, chúng tôi đã họp Hội đồng, thông báo tình hình, thắt chặt hơn việc quản lý và bảo vệ an toàn cho các em học sinh”, cô Ngọc nói.

Được biết, ngày 09/12/2016, Công an huyện Kỳ Anh đã có Thông báo số 14/CSĐT “Về việc thông báo tình hình tội phạm bắt cóc trẻ em” đến các cơ quan trong đó có các nhà trường trên địa bàn.



Trường Mầm non Kỳ Thư đã phổ biến Công văn của Công an đến cán bộ, giáo viên và phụ huynh để có những giải pháp đề cao cảnh giác với loại hình tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.



“Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ, chúng tôi đã có nhiều giải pháp như nêu cao tinh thần cảnh giác, truyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh; tăng cường lực lượng giáo viên trực bán trú.



Và chúng tôi phối kết hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đặc biệt là Công an địa phương trong mọi thời gian và tình huống và nhất là phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh đưa đón, bảo vệ an toàn cho trẻ”, cô Nguyễn Thị Ngọc- Hiệu trưởng nhà trường nói.