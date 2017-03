Tại sao kỳ thi quốc gia 2017 lại diễn ra sớm hơn 1 tuần so với những năm trước?

Sau khi ban hành Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học năm 2017, đầu tháng 2/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017.



Tại cuộc họp báo quý I/2017, Phó giáo sư Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết:

Sau khi xem xét, cân nhắc thời gian thi phù hợp và thuận lợi nhất cho thí sinh, Bộ quyết định thời gian tổ chức kỳ thi quốc gia năm 2017 sẽ được đẩy lên sớm hơn so với những năm trước.

Kỳ thi năm 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 21-24/6, trong đó thời gian thực tế thi là 2,5 ngày (năm 2016, kỳ thi diễn ra trong 4 ngày).



Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được tiến hành tích cực tại từng địa phương, từng cơ sở giáo dục.



Ví dụ mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiến hành khảo sát chọn tổ hợp và môn thi trên diện rộng và nhận được kết quả khá bất ngờ khi học sinh chọn thi môn Lịch sử và Địa lý cao hơn những năm trước.



Đặc biệt, nhiều trường trung học phổ thông sử dụng kỳ kiểm tra khảo sát học kỳ 2 của lớp 12 làm kỳ thi quốc gia thử để học sinh làm quen với phương thức thi của kỳ thi quốc gia ở tất cả các khâu như phân chia phòng thi, in sao đề thi, coi thi và chấm thi.



Mặc dù năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cụm thi về các địa phương do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì nhưng vai trò của các trường đại học vẫn thể hiện rõ nét trong kỳ thi năm nay thông qua việc cử cán bộ giảng viên tham gia coi thi trực tiếp tại các địa phương theo tỷ lệ 1-1 (1 địa phương, 1 trường đại học).



“Trong các ngày 9-10/3 vừa qua, Bộ đã tổ chức tập huấn về quy chế, nghiệp vụ tổ chức thi và sử dụng phần mềm quản lý thi, tuyển sinh năm 2017”, ông Trinh cho biết.



Lãnh đạo phụ trách thi, tuyển sinh của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, 270 trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an) và cán bộ, chuyên viên làm công tác thi, tuyển sinh, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các đơn vị đã tham gia tập huấn.



Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức kỳ thi quốc gia năm 2017 sẽ được tiếp tục áp dụng trong các năm 2018, 2019 với những điều chỉnh hợp lý trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức thi và tuyển sinh từng năm, đồng bộ với quá trình đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá trong các nhà trường phổ thông.

Với mong muốn từ năm 2020 trở đi được tổ chức ổn định đảm bảo sự tương thích với định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đã được Chính phủ phê duyệt.