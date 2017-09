Bộ trưởng Tài Nguyên đã biết cán bộ đi công tác mất trộm gần 400 triệu đồng

Trưa 27/9, thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã khám nghiệm hiện trường xong và đang điều tra làm rõ sự việc ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị mất trộm 385 triệu đồng khi đi thanh tra tại tỉnh Long An.

Trước đó, ngày 26/9, ông Nguyễn Xuân Quang thông báo với quản lý khách sạn T.V (Thành phố Tân An, tỉnh Long An) là bị mất trộm gần 400 triệu đồng tại khách sạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an điều tra Thành phố Tân An đã có mặt tại khách sạn để ghi nhận thông tin.

Thông tin từ khách sạn T.V cho biết, ngày 20/9, ông Quang cùng 4 người đến khách sạn đặt 3 phòng nghỉ. Ông Quang ở một phòng riêng.

Đến sáng ngày 26/9, một trong bốn người đi cùng ông Quang báo với lễ tân khách sạn là phòng ông Quang bị mất laptop và bị mất 385 triệu đồng.

Chiều 27/9, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Tăng Thế Cường, Chánh văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Bộ đã nắm được thông tin vụ việc và đang yêu cầu lãnh đạo Tổng cục Môi trường báo cáo, xác minh, làm rõ”.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay: “Về việc này, Bộ trưởng đã có chỉ đạo Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường kiểm tra tình hình sự việc. Báo cáo Bộ trưởng trước ngày 29/9”.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường cho biết, ông chủ động báo cơ quan điều tra công an để làm rõ vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo này, số tiền bị mất là số tiền cá nhân của ông Quang đem theo để làm việc riêng cho gia đình chứ không phải như thông tin trên mạng đồn đại là của doanh nghiệp.