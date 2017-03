Đà Nẵng xử lý những chiếc xe ôtô do doanh nghiệp biếu tặng ra sao?

Thông tin trên vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 ngày 27/3.

Xe mới trả, xe cũ “chờ”

Tại cuộc họp báo, phóng viên đặt vấn đề về việc xử lý số xe ôtô do doanh nghiệp biếu tặng ra sao? đại diện Sở Tài chính cho biết, thời gian qua, dư luận quan tâm đến việc xe ôtô biếu tặng (cho đơn vị nhà nước).

“Đối với những xe này thì vừa qua, thành phố đã có báo cáo rất cụ thể với Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ tài chính để xin ý kiến chỉ đạo, xử lý.

Cựu lãnh đạo Đà Nẵng gửi “tâm thư" lên cấp cao nêu đích danh ông Huỳnh Đức Thơ (GDVN) - Người gửi tâm thư công khai xuất hiện và cam kết chịu trách nhiệm trước Nhân dân, trước Đảng và Pháp luật về các nội dung được nêu ra và mong được làm rõ.

Vì những chiếc xe này thì hầu hết đã cũ rồi. Ngoài một chiếc xe đã trả theo quyết định của Thường trực thành ủy (xe ôtô hiệu Toyota Avalon Limited 5 chỗ có giá 1,3 tỷ đồng theo hóa đơn) thì còn lại là xe đã cũ”.

Cũng theo vị đại diện này thì số xe ô tô nói trên có thời gian sử dụng đã trên 50% nên thành phố và Sở tài chính đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

“Hướng xử lý như thế nào thì sau khi có chỉ đạo xử lý sẽ thông tin thêm về vấn đề này cụ thể hơn” vị này nói.

Về việc xe đã xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với số xe ô tô này chưa? đại diện Sở Tài chính cho rằng, theo quy định, việc quản lý xe ô tô cũng như quản lý tài sản nhà nước sẽ được báo cáo định kỳ hàng năm.

Việc báo cáo tài sản tăng giảm của năm nay thì được báo cáo trước 15/3 của năm sau. Tức là những cái gì phát sinh trong năm 2016 thì sẽ được báo cáo Bộ tài chính trước ngày 15/3/2017.

“Tại thời điểm đó, cái xe (xe ô tô chở Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã trả rồi. Sau khi rà soát các thủ tục và văn phòng thành ủy tham mưu để thường trực thành ủy quyết định trả.

Thời điểm trả ấy cũng trùng với thời điểm chúng tôi báo cáo với Bộ tài chính thì rõ ràng chiếc xe đã trả rồi nên không báo nữa” ông này nói thêm.

"Lý giải" vụ điều động Phó giám đốc Sở ngoại vụ

Liên quan đến việc ông Mai Đăng Hiếu – nguyên Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng có đơn thư kiến nghị gửi cơ quan chức năng về việc bị điều động về Sở Nội vụ là không đúng, không hợp lý. Báo chí cũng đặt câu hỏi, cơ sở và căn cứ vào quy định nào để có quyết định điều động nói trên.

Tài sản của Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ "nhiều hay ít" do trung ương xem xét (GDVN) - Ông Thơ thuộc diện cán bộ trung ương quản lý, việc tiến hành các công việc thẩm tra, xác minh sau kê khai (nếu có) sẽ do cơ quan trung ương chỉ đạo thực hiện.

Trả lời vấn đề này, ông Võ Ngọc Đồng – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Trường hợp anh Hiếu khi có dư luận, có đơn thư thì đúng sai chưa biết.

Nhưng khi báo cáo ra Ban thường vụ, tập thể đã thảo luận và có kết luận điều động anh Hiếu về Sở Nội vụ để phân công công tác khác. Còn việc kết luận đúng sai thì phải chờ các cơ quan chức năng làm rõ”

Ông Đồng cũng thông tin, căn cứ vào Luật cán bộ công chức, nghị định 24 về tuyển dụng và bổ nhiệm công chức, đồng thời căn cứ theo quy định của Đảng để đưa ra quyết định trên. Riêng việc kỷ luật hay xử lý sai phạm liên quan đến ông Hiếu thì chưa có.

Phóng viên đặt vấn đề, liệu chỉ căn cứ vào dư luận để điều chuyển cán bộ có hợp lý không? ông Đồng nói thêm, không phải là căn cứ theo dư luận nghe không mà bằng văn bản liên quan đến tổ chức ngoại giao, người nước ngoài.

Và cũng có sự chỉ đạo của Bộ Công an đối với Công an Đà Nẵng. Do tính chất tài liệu mật nên chúng tôi không có quyền công bố, thông tin.

“Còn hiện tại các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, xác minh. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền về quản lý cán bộ sẽ có phương án xử lý cụ thể” ông Đồng nói.

Kiểm tra vì sao hồ sơ kê khai tài sản Chủ tịch “lộ” ra ngoài

Liên quan đến hồ sơ kê khai tài sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ bị tiết lộ ra ngoài, ông Trần Đình Quỳnh - Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, việc kê khai tài sản và quản lý kê khai tài sản của cán bộ được thực hiện theo thông tư 08/2013 của Thanh tra chính phủ.

“Đối với lãnh đạo thành phố, hồ sơ sau kê khai sẽ được nộp về cơ quan chức năng của Thành ủy quản lý.

Riêng trường hợp ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố), theo ý kiến anh Thơ thì hồ sơ này không chỉ là hồ sơ kê khai tài sản mà kèm theo cả theo lý lịch để phục vụ công tác bổ nhiệm chức danh Chủ tịch vào năm 2014.

Hồ sơ này sẽ do cơ quan chức năng của Thành ủy quản lý và nộp cho cơ quan Trung ương”.

Ông Quỳnh cũng cho biết thêm, về lý do vì sao hồ sơ này “lọt” ra ngoài thì Thường trực thành ủy cũng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, lý do vì sao nó ra ngoài và sẽ có báo cáo cho Thường trực thành ủy.