Hai quan điểm trái ngược trong vụ hành hung bác sĩ ở Nghệ An

(GDVN) - Công an cho rằng, để xảy ra sự việc trên (chậm trễ cấp cứu) có trách nhiệm của bệnh viên 115 Nghệ An. Trong khi đó, bệnh viện này lại có quan điểm ngược lại.

Cán bộ bệnh viện 115 Nghệ An bị hành hung

Hôm 22/8, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Ngọc Tú - Trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho hay, cơ quan điều tra đang làm rõ thông tin vụ hành hung bác sĩ tại bệnh viện 115 Nghệ An.

Ông Tú xác nhận, đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh lộn xộn giữa cán bộ bệnh viện với người được cho là có quan hệ thân mật với bệnh nhân xảy ra tại bệnh viện 115 Nghệ An là có thật.

Thông tin đã được kiểm chứng cho thấy, khoảng 21 giờ 30 phút, bệnh viện 115 Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) vào cấp cứu trong tình trạng tình trạng tỉnh táo, tinh thần ổn định, mặt bị phù nề.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ xương gò má. Kíp trực đã giải thích tình trạng người bệnh cho những người đi cùng và thông báo đưa bệnh nhân đi chụp phim.

Không lâu sau đó, xuất hiện một người đàn ông, xông

vào phòng cấp cứu, khuôn mặt hùng hổ, lớn giọng và yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp phim.

Tại đây, bác sĩ Hoàng Thị Minh giải thích là đang chuẩn bị đưa bệnh nhân đi chụp phim, thì người đàn ông này lớn tiếng chửi bới, rồi bất ngờ tiến tới tát vào mặt nữ bác sĩ này.

Lúc này, điều dưỡng Lê Quang Hòa từ phòng trực đi ra khu vực phòng cấp cứu cũng bị người này dọa, đòi đánh.

Cả ông Hòa và bà Minh sau đó đi vào phòng trực, nhưng vẫn bị người đàn ông tiếp tục mở cửa xông vào hành hung.

Khi xảy ra sự việc, phía bệnh viện đã trình báo công an xã Nghi Phú và cảnh sát 113 đến xử lý vụ việc.

Cơ quan công an đã xác định được người đàn ông trong video dùng tay đánh nữ bác sĩ tại bệnh viện 115 Nghệ An là ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng thời là lãnh đạo của bệnh nhân cấp cứu.

Bác sĩ Minh và điều dưỡng Hòa cũng được công an xã Nghi Phú mời lên trụ sở lấy lời khai. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh bệnh viện ghi lại.

Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra sự việc có sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Huân - chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Trung Đô, Thành phố Vinh.

Ông Huân xuất hiện sau, vào phòng và có cầm lấy chiếc ghế nhựa màu đỏ...

Mỗi bên nói một kiểu

Theo ông Trần Ngọc Tú, hiện tại cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ những thông tin báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, ông Tú cho rằng, một số thông tin đưa trên mạng không phản ánh đúng bản chất sự việc, khiến dư luận hiểu sai bản chất vấn đề.

"Căn cứ video được đăng tải trên mạng xã hội và những thông tin xác minh ban đầu, tôi khẳng định, không có chuyện ông Nguyễn Xuân Huân - chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Trung Đô cầm ghế nhựa đỏ hành hung cán bộ bệnh viện.

Chuyện ông Huân tham gia hành hung cán bộ bệnh viện này là không chính xác. Đây là do thủ thuật cắt, dán video.

Trong khi đó, đoạn video anh Huân cầm ghế sau đó đặt xuống để ngồi thì lại bị cắt đi", ông Tú cho biết

Trưởng Công an thành phố Vinh cho rằng, sự việc trên có trách nhiệm của cán bộ bệnh viện 115 Nghệ An.

"Người ta chưa trả lời được việc, tại sao những người có quan hệ với bệnh nhân lại tỏ ra hung hăng và có hành động như vậy?

Bệnh nhân đã đưa vào bệnh viện gần 1 tiếng mà người ta không có động thái gì cả, trong khi bệnh nhân đang gặp chấn thương nghiêm trọng.

Là cán bộ bệnh viện phải hiểu được điều này chứ. Đây chính là nguyên nhân tạo nên sự phẫn uất của người nhà và những người có quan hệ công việc với bệnh nhân", ông Tú nói.

Trưởng Công an thành phố Vinh cũng cho rằng, vụ việc này liên quan tới an ninh trật tự trên địa bàn thành phố nằm trong thẩm quyền xử lý của cơ quan điều tra.

Việc đúng sai cụ thể thế nào sẽ được làm rõ trong thời gian tới.

Trong khi đó, lãnh đạo bệnh viện 115 Nghệ An cho rằng, cán bộ của họ đã tuân thủ đúng quy định khi cấp cứu bệnh nhân, đồng thời phủ nhận việc bỏ mặc hoặc chậm trễ trong việc cấp cứu.

"Trên camera thể hiện đầy đủ cả. Bệnh nhân vào viện lúc 21 giờ 30 phút. Trong khi người có quan quan hệ với bệnh nhân đánh nhân viên của tôi vào lúc 21 giờ 42 phút.

Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân đã được khám, sơ cứu, chuẩn bị hồ sơ cho bệnh nhân đi chụp phim. Quá trình này mất 12 phút.

Như vậy, cán bộ bệnh viện đã rất kịp thời sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân.

Do đó, tôi không ủng hộ phát biểu cho rằng, bác sĩ bệnh viên chậm trễ trong việc cấp cứu bệnh nhân", ông Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc bệnh viện 115 nghệ An cho biết.

Cũng theo ông Dũng, hành vi của ông Thắng là không thể chấp nhận được.

"Ông này đã đánh nhân viên của tôi tới hai lần mặc dù cán bộ đó đã trốn vào phòng.

Đây là hành vi không thể chấp nhận được. Việc ai đúng, sai thế nào đã rõ, nhưng đến bây giờ tôi chưa nghe thấy người hành hung cán bộ của tôi nói lời xin lỗi", ông Dũng nói và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ, trả lại công bằng cho cán bộ của ông.

Cùng ngày, phóng viên đã cố gắng liên lạc với hai "nhân vật chính" trong vụ lộn xộn nói trên (ông Huân và ông Thắng) để nắm rõ thêm thông tin, nhưng đều bị từ chối trả lời với lý do... bận họp.

Tuy nhiên, một số nguồn tin dẫn lời ông Huân khẳng định, vị này có mặt khi xảy ra sự việc nhưng không hành hung bác sĩ, mà đóng vai trò là người hóa giải sự việc.

“Khi vào phòng trực thấy ở đây rất lộn xộn, cháu bị thương nằm ở giường cấp cứu nên hơi run, tinh thần hơi hoảng vì sợ tính mạng cháu nguy hiểm.

Lúc đó tôi nghe nói có anh Thắng công ty cháu Nam làm là đã đánh nhân viên y tế. Lúc này, tôi định lấy chiếc ghế nhựa ngồi thì thấy anh Thắng chạy vào trong nên tôi chạy theo thả ghế để kéo anh Thắng và người áo đỏ lại.

Tôi khẳng định không gây gỗ, không đánh nhân viên y tế mà là người “hóa giải” sử việc hôm đó”, Báo Pháp luật Việt Nam dẫn lời ông Huân.

Trong khi đó, trả lời trên tờ Tuổi Trẻ hôm 22/8, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng - Giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh, bày tỏ lời xin lỗi và “cảm thấy xấu hổ” vì tát nữ bác sĩ bệnh viện 115 Nghệ An.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

Dưới đây là video hành hung bác sĩ tại bệnh viện 115 Nghệ An (nguồn Youtube).