Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại Bình Định

Trước đó, các báo điện tử: VTV.vn, ANTV… đã có thông tin phản ánh về vụ việc phá rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ những vụ việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã An Hưng, huyện An Lão như thông tin báo chí phản ánh;

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/10/2017.

Theo thông tin trên báo chí, tại khu vực trên, ngành chức năng đã phát hiện dấu hiệu phá rừng vào đầu tháng 6/2017 với khoảng 1 ha bị chặt trắng, nhưng đã không triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Chiều 7/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão, ông Đỗ Tùng Lâm đã ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về vụ phá rừng này.

Xác định đây là vụ phá rừng có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng cần phải điều tra, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện An Lão kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện trong việc điều tra, xác minh đối tượng vi phạm.

Lãnh đạo huyện An Lão cho biết đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện An Lão đã tiến hành đo đạc, xác định có 43,7 ha rừng do Ủy ban nhân dân xã An Hưng quản lý bị phá trái phép ở 2 khoảnh.

Trong đó, một khoảnh diện tích 30,5 ha được quy hoạch chức năng sản xuất, là rừng phục hồi sau nương rẫy bị chặt phá hoàn toàn, chưa đốt dọn.

Cây gỗ bị chặt hạ có đường kính từ 10-35 cm.

Khoảnh còn lại diện tích 13,20 ha được quy hoạch chức năng phòng hộ, là rừng phục hồi sau nương rẫy cũng bị phá hoàn toàn, chưa đốt dọn.

Cây gỗ bị chặt hạ có đường kính từ 10-30 cm; thân gỗ có chiều dài từ 8-11 m.