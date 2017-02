Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ giáo viên có hành vi bạo hành trẻ em

(GDVN) - Hai giáo viên mầm non Sen Vàng liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em đã được cơ quan Công an mời lên làm việc.

Cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đang tiến hành củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc liên quan đến 2 giáo viên nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi đánh trẻ em.

Theo nguồn tin từ cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, 2 cô giáo Đặng Thị Bình, sinh năm 1994 và cô Nguyễn Thị Hồng Ngát, sinh năm 1995, cùng Ban giám hiệu nhà trường đã được mời lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra cả 2 cô giáo đều thừa nhận hành vi của mình như nội dung đoạn video được chia sẻ trên mạng, về nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh các cháu bé do cô giáo không kiềm chế được bức xúc trong khi các cháu hay quấy khóc, đi ngoài nhiều lần.

“Hiện cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đã mời ban giám hiệu trường mầm non Sen Vàng và hai cô giáo trong clip bạo hành trẻ đến làm việc để làm rõ hành vi bạo hành trẻ xảy ra tại trường này. Hành vi của các cô giáo sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đấy”, Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc, lãnh đạo phường Minh Khai cũng cho biết thêm, trong hai cô giáo trên một cô có chứng chỉ mầm non và một cô có bằng Cao đẳng Y tế.

Sau khi vụ việc 2 cô giáo có hành vi đánh trẻ tại cơ sở mầm non trên, trên mạng gần đây cũng được đăng tải thêm clip giáo viên đánh, quát trẻ tại cơ sở trên tiếp tục được đưa lên mạng xã hội.

Điều này càng khiến các bậc phụ huynh lo ngại, không khỏi nghi ngờ cơ sở trên đã từng xảy ra nhiều lần chuyện đánh, mắng trẻ.

Đóng cửa cơ sở mầm non Sen Vàng vì cô giáo bạo hành trẻ (GDVN) - Do giáo viên trường mầm non Sen Vàng có hành vi bạo hành trẻ nên lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng đã tạm đình chỉ hoạt động vô thời hạn cơ sở này.

Phân trần về sự việc trên, chị Nguyễn Thị Hoài Sương (trú tại tòa nhà CT2, Khu đô thị Skylight, ngõ Hòa Bình 6, phố Minh Khai), mẹ cháu bé bị bạo hành ở trường Mầm non Sen Vàng cho biết, chị vô cùng sốc và bàng hoàng khi xem clip con mình bị đối xử như trong clip.

“Tôi vẫn chưa hết sốc về vụ việc, thời gian đầu đưa cháu đến lớp, cháu liên tục nói không chịu, nhưng tôi tưởng cháu chưa quen.

Tại buổi làm việc với chúng tôi, phía đại diện nhà trường cũng đã nhận lỗi do quản lý giáo viên chưa chặt, mong chúng tôi thông cảm bỏ qua cho nhà trường, tuy nhiên, đến chiều qua tôi xem trên mạng lại thấy thêm một đoạn video clip mới, điều đó cho thấy hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần tại trường nhưng các cô giáo bao che cho nhau”, chị Sương chia sẻ.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, phía lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, dự kiến ngay trong chiều ngày 07/2 sẽ có quyết định chính thức về sự việc trên.