Công an quận Thủ Đức lên tiếng trước nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại ở trường

Chiều ngày 13/3, Công an quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo, thông tin ban đầu liên quan đến nghi án xâm hại trẻ em, xảy ra tại Trường tiểu học L.T.V thuộc địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức chủ trì buổi họp báo này, cùng với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức và Trường tiểu học L.T.V.

Thay mặt cho Cơ quan Cảnh sát điều tra quận, Thượng tá Đoàn Văn Phê – Phó thủ trưởng cho biết, liên quan đến việc con gái mình lớp 1 bị nghi ngờ đã bị xâm hại, sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của chị C. ở phường Bình Thọ, Công an phường đã có báo cáo ngay lên với lãnh đạo Công an quận.

Công an quận phối hợp với gia đình nạn nhân xuống trường, thực nghiệm điều tra, làm việc kỹ càng, đưa cháu L. đi giám định pháp y, để sớm đưa ra kết luận về vụ việc.

Thông tin với báo giới, Thượng tá Phê cho biết, qua kết quả giám định sơ bộ ban đầu, cháu L. không bị rách màng trinh, không phát hiện thấy có tinh trùng trong âm đạo, nên có thể nói là không có xảy ra hành vi giao cấu.

Kết quả giám định pháp y sẽ có trong ngày 14/3, và sau đó chắc chắn sẽ mời gia đình nạn nhân đến để thông báo, cung cấp thông tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, xác minh cho rõ ràng, để sớm cung cấp thông tin cho dư luận xã hội được biết.

Nói về vấn đề camera số 8 bị mất dữ liệu đúng vào thời gian xảy ra vụ việc, Thượng tá Đoàn Văn Phê giải thích: Camera của Trường L.T.V. có 8 mắt, từng mắt đều có một camera khác nhau.

Tuy nhiên, trong quá trình xuống trường trích xuất camera để điều tra vụ việc, camera số 4 đã bị mất dữ liệu trong khoảng thời gian từ 11h18 đến 12h22 ngày 14/2. Về việc này, sau một quá trình xác minh, cơ quan điều tra được biết nguyên nhân là do chị lao công vô tình cúp cầu dao điện nối với camera này.

Do nguồn điện bị mất, nên camera này đã không ghi lại được dữ liệu.

Thế nhưng, các camera còn lại vẫn chạy bình thường, do có nguồn điện phát khác nhau, và qua trích xuất hình ảnh thì không phát hiện thấy có người đàn ông lạ mặt nào như mô tả của cháu L. xuất hiện trong giờ xảy ra vụ việc.

Thượng tá Đoàn Văn Phê khẳng định, việc lao công của trường cúp cầu dao điện là vô tình, và cơ quan Công an cũng đã tiến hành thực nghiệm điều tra cẩn thận, không bao che cho tội phạm.

“Camera số 4 bị mất dữ liệu, nhưng còn các camera bên cạnh vẫn còn, và vẫn nối với nhau, xem được sau giờ ăn của các cháu, khi các cháu đi ngủ thì không có đàn ông lạ mặt nào đi vào” – Thượng tá Phê nói tiếp.

Theo đại diện Công an quận Thủ Đức, sự việc đau lòng nếu có xảy ra trong giờ ngủ của các cháu, thì chắc chắn các cháu khác trong cùng một lớp phải biết, do lớp học không phải chỉ có mình cháu L., nên Công an khẳng định hành vi nếu có thì không thể xảy ra vào giờ đó, và ở trong lớp học.

Trưởng Công an quận Thủ Đức – Đại tá Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: Hành vi có thể không xảy ra trong lớp, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra tại những vị trí khác, và hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục làm việc.

Cũng tại buổi họp báo này, Đại tá Lê Anh Tuấn đã từ chối, đề nghị các phóng viên không hỏi bất cứ câu hỏi này xoáy vào Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức và nhà trường, mà chỉ đề cấp đến những nội dung chính của vụ việc.

Cuối cùng, Trưởng Công an quận Thủ Đức Lê Anh Tuấn nhấn mạnh: Không có hành vi giao cấu, nhưng không có nghĩa là không xảy ra hành vi dâm ô, và cơ quan điều tra đang xác minh, làm rõ cơ chế nào để xảy ra hành vi này nếu có.

“Lực lượng Công an quận Thủ Đức sẽ làm tới nơi, tới chốn và không bao che cho bất cứ cá nhân nào để xảy ra sai phạm trong vụ việc này” – Đại tá Lê Anh Tuấn kết luận.