Đã nhận dạng hết thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử trong kỳ thi quốc gia

Mặc dù đến ngày 21/6, cán bộ coi thi mới được phổ biến công tác coi thi nhưng thời điểm này, các địa phương và trường đại học đang tập trung tập huấn trước cho cán bộ, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Trong đó, việc tập huấn để phát hiện các thiết bị công nghệ cao có thể được đem vào phòng thi để đọc và chép đáp án được phía công an đặc biệt khuyến cáo.

Báo cáo Trưởng ban chỉ đạo thi Thành phố Hà Nội, đại diện Phòng PA83 Công an thành phố cho biết, Công an thành phố đã có kế hoạch triển khai các quận huyện đảm bảo in sao đề thi, đôn đốc kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các quận huyện.

Đặc biệt, lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao đã đấu tranh, ngăn chặn được hàng chục bộ thu phát công nghệ cao có thể phục vụ gian lận thi cử.

Do vậy, các trưởng điểm thi cần khuyến cáo, nhắc nhở, tuyên truyền tới các cán bộ coi thi và thí sinh nhằm ngăn chặn vi phạm thi cử liên quan đến việc sử dụng công nghệ cao trong kỳ thi sắp tới.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Bạch Đằng, khi làm việc cùng với đoàn kiểm tra thi quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hải Phòng và Quảng Ninh trong hai ngày 14 – 15/6 đã đặc biệt lưu ý hiện nay có rất nhiều thiết bị công nghệ cao hỗ trợ gian lận thi cử như bút, nhẫn, đồng hồ, kể cả máy tính.

Đại tá Vũ Đức Thành, PA83 Công an Thành phố Hải Phòng cũng cảnh báo, hiện có loại ống nhòm mới có thể nhìn xa cách mục tiêu 2 km, sau đó phóng lên rồi chụp bằng điện thoại.

“Chính vì vậy, vấn đề lộ đề thi từ những thiết bị này phải được đặt ra. Do đó, tất cả các điểm thi có tiếp xúc với nhà dân phải đóng cửa sổ. Giám thị phải chú ý đến các biểu hiện của thí sinh trong phòng thi. Khi tập huấn, chúng tôi cũng đã nói rõ điều này”- Đại tá Vũ Đức Thành nhấn mạnh.