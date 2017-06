Một ngõ nhỏ có 4 điểm bán trú vệ tinh không phép ở quận Gò Vấp

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục nhận được các phản ánh từ người dân địa phương cho biết, trên địa bàn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tồn tại rất nhiều điểm bán trú vệ tinh, những khu vực gần trường học đều có.

Mới đây, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin cho biết, chỉ riêng con hẻm số 51 đường Phạm Văn Chiêu (phường 14 – quận Gò Vấp) đã có đến 4 điểm bán trú vệ tinh (cơ sở giáo dục tư nhân, có nhận học sinh bán trú).

Qua quá trình thực tế cho thấy, những cơ sở có bán trú nằm trong hẻm 51 là: Nhóm bán trú Thần Đồng (cơ sở 1), nhóm bán trú Trí Đức, lớp bán trú Thiên Thần, nhóm bán trú Bình Minh.

Hầu như những cơ sở này đều nhận bán trú, dạy kèm học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, dạy kèm Anh Văn, đưa đón học sinh theo yêu cầu, dạy kèm cho các bé sắp vào lớp 1, luyện viết chữ đẹp…

Dù năm học cũ cũng vừa kết thúc, hè chỉ mới bắt đầu, nhưng những điểm giữ trẻ bán trú vệ tinh này đều thu hút rất đông học sinh theo học.

Lý do, theo một người dân sống tại con hẻm này cho biết, vị trí các cơ sở bán trú này rất gần (cách chỉ khoảng 200m) so với Trường tiểu học An Hội, Trường trung học cơ sở Phạm Văn Chiêu, mà các trường không đủ chỗ cho học sinh bán trú, nên phụ huynh có nhu cầu gửi rất đông.

Cho dù hầu hết các điểm bán trú vệ tinh này đều có đầy đủ các giấy phép về tổ chức dạy thêm học thêm, giấy an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng giấy phép tổ chức bán trú vệ tinh lại chưa có.

Nguyên nhân là hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có chủ trương cấp phép cho loại hình hoạt động mới có này.

Người dân địa phương đặt vấn đề rằng, chính quyền địa phương chắc chắn phải biết, nắm được những cơ sở bán trú vệ tinh này chưa có phép, mà vẫn thoải mái hoạt động, do đây là những điểm tồn tại đã từ rất lâu, chứ không phải là mới mở cửa.

Nhằm tìm hiểu vai trò quản lý, giám sát của địa phương đối với loại hình bán trú vệ tinh, trưa ngày 1/6, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến đăng ký làm việc với Ủy ban nhân dân phường 14 – quận Gò Vấp.

Tuy nhiên, nhân viên tại đây cho biết, Chủ tịch đang đi họp ở bên ngoài. Liên hệ qua điện thoại, bà Bùi Thị Như Hoa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14 đã nói hiện đang đi họp trên thành phố, đề nghị phóng viên ghi lại câu hỏi, rồi gửi cho nhân viên văn phòng, và sẽ có phân công lãnh đạo phường trả lời.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp thừa nhận, hiện quận vẫn tồn tại một số cơ sở bán trú vệ tinh.

Đây là một nhu cầu thực tế, có thật của phụ huynh, nhưng hiện thành phố vẫn chưa có chủ trương cấp phép cho loại hình này, dù rằng quận cũng đã rất nhiều lần đề xuất, kiến nghị, còn thành phố thì cũng đã rất nhiều lần đi kiểm tra thực tế.

Chính vì thế, nhu cầu thì có, nhưng chủ trương cấp phép thì lại chưa có, nên quận Gò Vấp dù không cấm, không yêu cầu đóng cửa, nhưng chủ trương là không khuyến khích, ủng hộ cho loại hình này phát triển trên địa bàn.

Với những cơ sở bán trú vệ tinh đang hoạt động, địa phương sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra thật kỹ các mặt, để tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra đối với học sinh.