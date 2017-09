"Ngôi trường triệu đô" dành cho con em công nhân đi vào hoạt động

(GDVN) - Con em công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, thân thiện và đạt chuẩn quốc tế.

Ngày 9/9, sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã chính thức đưa Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky – Đà Nẵng vào hoạt động.

Đây là trường mầm non đẳng cấp quốc tế do tổ chức Half the Sky Foundation (Hoa Kỳ) tài trợ, dành cho con em công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Đình Vĩnh – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, trường được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, nhằm chăm sóc 250 em từ 6 tháng đến 6 tuổi.

“Trường áp dụng chương trình giáo dục của tổ chức Half the Sky Foundation theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam. Đội ngũ giáo viên cũng được tập huấn và bồi dưỡng kiến thức toàn diện”, ông Vĩnh nói.

Ngôi trường có tổng vốn đầu tư hơn 3,4 triệu USD gồm: 2 tầng với 17 phòng học, 1 khu đa chức năng dành cho tập huấn và hoạt động của trẻ, khu lễ tân, khu vực chế biến thức ăn, phòng y tế.

Ngoài ra còn có hai sân chơi cho trẻ, phòng giặt, nhà kho, khu văn phòng, và khu sân vườn với tổng kính phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị 17,2 tỷ đồng.

“Dự án được thực hiện có tác động tích cực trực tiếp đối với trẻ em bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương sống tại khu vực khu công nghiệp Hoà Khánh, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ và gia đình trẻ.

Góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố”, ông Vĩnh thông tin thêm.

Theo đại diện tổ chức Half the Sky Foundation (Hoa Kỳ), Trung tâm chăm đảm bảo điều kiện vật chất tối ưu để trẻ phát triển toàn diện về thế chất và trí tuệ, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ tốt nhất.

Giúp trẻ được tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh việc hỗ trợ trẻ em khó khăn khu công nghiệp Hòa khánh, dự án sẽ giúp đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non và các cô bảo mẫu tại thành phố Đà Nẵng.

Với phương thức thực hiện kết hợp công tư (PPP), chương trình chăm sóc và giáo dục mầm non OneSky dự kiến sẽ sớm được nhân rộng trong khu vực và trên toàn quốc để mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều trẻ em khó khăn hiện nay.

"Trung tâm áp dụng chương trình giảng dạy kết hợp linh hoạt giữa chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phương pháp giáo dục tiên tiến Reggio Emila.

Phương pháp này giúp trẻ hình thành và phát triển khả năng hợp tác, làm việc theo nhóm, kích thích sự tò mò, quan sát của trẻ.

Phát huy tính tích cực trong học tập, tư duy sáng tạo và các khả năng tiềm ẩn thông qua môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở", giám đốc Trung tâm cho hay.

Đặc biệt, chi phí sinh hoạt và các bữa ăn trong ngày cho trẻ hàng tháng là 4,7 triệu đồng nhưng phụ huynh (công nhân) chỉ đóng 800.000 đồng/tháng/trẻ, còn lại đều do tổ chức Half the Sky Foundation tài trợ.