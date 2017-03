Xác minh clip hai nhóm nữ sinh đánh nhau

An Nguyên

Đoạn phim này dài khoảng 1 phút 30 giây được quay tại một tuyến đường nhựa, vắng người qua lại.

Xuất hiện trong clip, một cô gái yêu cầu “nói chuyện chi đó đi”, sau đó có bốn cô gái lần lượt xông vào đánh hai thiếu nữ đứng đối diện. Những người này dùng tay chân đạp, đánh vào mặt đối phương.

Trong đó, có một người dùng nón bảo hiểm lao vào đánh liên tục vào một trong hai thiếu nữ của nhóm kia.

Nhóm bốn cô gái này đuổi đánh hai thiếu nữ còn lại sang bên kia đường khiến cho nạn nhân ngã xuống một vũng bùn lầy lội.

Thấy nạn nhân bị ngã, nhóm này tiếp lao đến giật tóc, dùng chân tay đánh, dẫm đạp, đè rồi ngồi lên người thiếu nữ đang nằm dưới đất.

Cô gái cầm nón bảo hiểm lúc này lại xông nắm tóc một thiếu nữ đang nằm giữa vũng bùn rồi dùng tay đánh mạnh vào đầu của người này.

Ngoài hai nhóm nữ sinh nói trên thì trong clip này còn xuất hiện nhiều giọng nam khác. Tuy nhiên, những người này không đến can ngăn mà chỉ đứng bên ngoài nhìn và nói: “đánh chi ghê vậy, đánh chi ghê vậy”.

Chiều 23/3, ông Nguyễn Thanh Tú - hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Bắc Trà My (Quảng Nam) xác nhận, nhóm nữ sinh trong clip là học sinh lớp 10 của trường này.

Sau khi nắm bắt sự việc, nhà trường đã yêu cầu các em đến viết bản tường trình, kiểm điểm.

Theo ông Tú, nguyên nhân việc đánh nhau có thể do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trên facebook. Hiện Công an huyện Bắc Trà My cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ.