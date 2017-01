Nhìn lại một năm thành công của Vietjet

Bước tiếp thành công, năm 2016 đánh dấu 5 năm ngày Cất cánh của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air). 5 năm qua Vietjet đã đem đến nhiều sự thay đổi với ngành Hàng không Việt Nam.

Trên thế giới, ngành Hàng không Việt Nam được biết đến là một môi trường mở cửa và sẵn sàng hội nhập với hình ảnh hãng Hàng không Vietjet hiện đại, chuyên nghiệp.

Mở hàng loạt đường bay mới

Tiếp tục chiếm lĩnh thị trường hàng không nội địa với những chuyến bay khuyến mại, giá rẻ, năm 2016 còn đánh dấu sự lớn mạnh, vươn mình của Vietjet ra đường bay ngắn hướng đến thị trường hàng không các nước trong khu vực Asean và Đông Bắc Á.

Tháng 1/2016, Vietjet khai trương đường bay đi từ Hà Nội đến Đài Bắc (Đài Loan); Tháng 3/2016, Vietjet khai trương đường bay TP.HCM - Kuala Lumpur; Tháng 6/ 2016, Vietjet khai trương đường bay TP.HCM – Đài Nam (Đài Loan).

Tiếp đó, tháng 9/2016, Vietjet mở đường bay TP. HCM – Hồng Kông. Tháng 10/2016 Vietjet mở đường bay Hà Nội – Đài Bắc. Tháng 11/2016 hãng hàng không này tiếp tục khai trương đường bay Hà Nội – Busan (Hàn Quốc) và TP.HCM đi Đài Trung (Đài Loan).

Cùng với những đường bay được mở trước đó hiện Vietjet có đầy đủ đường bay đến tất cả thành phố lớn tại Đài Loan (Cao Hùng, Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam).

Ở khu vực Đông Nam Á, Vietjet có đường bay đến Singapore, Malaysia, Myanmar. Khu vực Đông Bắc Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Song song với việc mở các đường bay quốc tế, Vietjet có đường bay phủ khắc các điểm đến trong nước Bình Định, Pleiku, Buôn Mê Thuật, Cần Thơ, Chu Lai, Thanh Hóa, Tuy Hòa, Phú Quốc, Hải Phòng, Vinh, Quảng Bình, Bình Định…

Tính đến thời điểm này, Vietjet có hơn 60 đường bay phủ khắp các điểm đến trong nước và các đường bay quốc tế.

Như lời nhận xét của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - ông Nguyễn Thiện Nhân thì Vietjet chính là hình ảnh tiêu biểu, là biểu tượng hội nhập thành công cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Ghi nhận tỷ lệ chậm hủy chuyến giảm mạnh

Vấn đề chậm, hủy chuyến bay được xem là bước cản trong sự phát triển của hàng không Việt Nam. Được biết lý do chậm, hủy chuyến bay hầu hết do yếu tố thời tiết, quá tải của sân bay.

Trong khi vấn đề thời tiết là yếu tố bất khả kháng, cùng sự nỗ lực cơ quan quản lý trong việc điều tiết, xây dựng sửa sang nhà ga, sân bay giảm quá tải.

Điều hành khách ghi nhận chính là nỗ lực của các hãng hàng không trong năm qua đã giúp tỷ lệ chậm, hủy chuyến giảm.

Theo báo cáo của Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), năm 2016 các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện hơn 228 nghìn chuyến bay trong đó hơn 38 nghìn chuyến bay bị chậm hủy.

So với cùng kỳ năm 2015, số chuyến bay thực hiện của các hãng hàng không Việt Nam tăng xấp xỉ 37 nghìn chuyến, tương ứng với 19% chuyến bay thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ chuyến bay chậm, hủy chỉ tăng thêm 0,8%.

Trong đó Vietjet Air được đánh giá là hãng hàng không giảm mạnh nhất tỷ lệ chậm, hủy chuyến.

Theo báo cáo tổng kết so với cùng kỳ 2015 chất lượng dịch vụ hàng không trong 11 tháng đầu năm 2016, Vietnam Airlines có tỷ lệ chậm chuyến 16,1%, tăng 2 điểm so với cùng kỳ, tỷ lệ chậm chuyến của Vietjet Air là 16,4% giảm 1,1 điểm.

Jetstar Pacific có tỷ lệ chậm chuyến ở mức cao, lên tới 19,5%.

Vasco có tỷ lệ chậm chuyến thấp nhất, chỉ 4,7% nhưng lại đứng đầu về tỷ lệ hủy chuyến.

Theo đó, tỷ lệ hủy chuyến của hãng này là 1,4%, Jetstar Pacific đứng thứ 3 với 1,3%, Vietnam Airlines và Vietjet có tỷ lệ hủy lần lượt là 0,7% và 0,3%.

Từ con số thống kê năm 2016, Vietjet đang là hãng hàng không có tỷ lệ chậm, hủy chuyến thấp nhất trong 4 hãng hàng không nội địa.

Năm của những giải thưởng

Năm 2016 khép lại ghi nhận là năm của những giải thưởng dành cho Vietjet ở cả phương diện cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, tháng 8/2016 Vietjet vừa được vinh danh là Thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất châu Á năm 2016 do tổ chức Employer Branding Institute (EBI), World HRD Congress & Stars of the Industry Group bình chọn.

Giải thưởng được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh những nỗ lực và thành tựu của các doanh nghiệp châu Á trong lĩnh vực nhân sự.

Năm 2016, Vietjet gây ấn tượng bởi nhiều giải pháp sáng tạo trong lựa chọn, tiếp cận ứng viên cũng như xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang tính quốc tế, phát huy khả năng sáng tạo của người lao động.

Sau gần 05 năm hoạt động, Vietjet đã thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không ngừng đóng góp vào sự phát triển của ngành giao thông vận tải Việt Nam và khu vực, biến hàng không trở thành một phương tiện vận chuyển phổ biến đối với mọi người dân trong khu vực.

Trước đó, Vietjet liên tục được tổ chức khảo sát Nielsen bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong hai năm 2014, 2015.

Employer Branding Institute (EBI)) là một tổ chức uy tín về nhân sự trên thế giới được xây dựng nhằm tạo ra kênh kết nối cho những chuyên gia nhân sự hàng đầu thế giới chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng. Hiện nay EBI đã phát triển mạng lưới các chuyên gia đến từ 36 nước trên thế giới.

Tiếp đó, Vietjet vinh dự được bình chọn giải thưởng “Dịch vụ hàng không uy tín chất lượng” 2016. Đây là giải thưởng uy tín được bình chọn qua chương trình báo cáo nghiên cứu thị trường “Tin & Dùng” do Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng của Thời báo kinh tế Việt Nam. Chương trình này chọn ra những sản phẩm – dịch vụ được “Tin & Dùng” nhiều nhất trong năm.

Trước đó, Vietjet cũng vinh dự nhận nhiều giải thưởng uy tín như Top 500 thương hiệu hàng đầu Châu Á 2016”, “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á” (Best Asian Low Cost Carrier) của TTG Travel Awards, Top 3 hãng hàng không có Fanpage trên Facebook tăng trưởng nhanh nhất thế giới do Socialbakers đánh giá…

Về cá nhân, tháng 6/2016, Tạp chí Forbes công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Vietjet là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam xếp thứ 62 trong danh sách. Các tiêu chí đánh giá của Forbes năm nay là: Tiền bạc (tài sản, doanh thu công ty, GDP quốc gia), độ hiện diện truyền thông, tầm ảnh hưởng và tác động của họ lên cả lĩnh vực của mình (truyền thông, kinh doanh, công nghệ) lẫn lĩnh vực bên ngoài.

Những người trong danh sách được đánh giá là những phụ nữ thông minh và cứng rắn nhất thế giới. Họ là các lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị gia, nhà đầu tư, nhà khoa học, nhà từ thiện đang ghi dấu ấn trên toàn cầu.

Với việc có tên trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sánh ngang Thủ tướng Đức Angela Merkel, Hillary Clinton, phu nhân tỷ phú Bill Gates…

Kiên định giá trị cốt lõi

Tính đến hết năm 2015, thị phần nội địa của Vietnam Airline giảm chỉ còn 47,6%, trong khi Vietjet Air bứt phá khi đạt con số 35,7%.

Theo báo cáo Vietjet hãng đã phát triển đội bay với 42 tàu bay thế hệ mới A320 và A321, thực hiện trên 300 chuyến bay mỗi ngày, đã vận chuyển hơn 33 triệu lượt hành khách, và trong số đó có tới 30% số hành khách lần đầu được đi tàu bay.

Sự xuất hiện của Vietjet Air được coi là một hiện tượng của ngành hàng không, phá vỡ thế độc quyền của Vietnam Airline.

Thành công Vietjet đến từ giá trị cốt lõi của gói gọn trong 8 chữ: “An toàn, Giá rẻ, Vui vẻ, Đúng giờ”. - một ước mơ của hầu hết khách đi máy bay. Trên thực tế, Vietjet không “nói suông” mà thể hiện qua hành động.

Từ triết lý kinh doanh nhân văn, hướng tới cộng đồng, khát vọng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người trên các chuyến bay, đem lại cơ hội bay bình đẳng cho tất cả mọi người.

Với một thị trường hàng không chưa được khai phá như Việt Nam, nơi có rất nhiều hành khách chưa từng bay và họ sẽ sẵn sàng mua vé nếu giá cả phù hợp. Chính vì vậy, lựa chọn phân khúc giá rẻ của Vietjet Air là hoàn toàn hợp lí.

Sự xuất hiện của VietJet đã biến việc đi máy bay trở nên gần gũi, biến hàng không trở nên bình thường giống như bao phương tiện giao thông khác và hiển nhiên được khách hàng nhớ đến.

Chia sẻ với người nghèo

Cùng với thành công trong kinh doanh với những giải thưởng, năm 2016 Vietjet ghi dấu ấn dư luận với những hoạt động từ thiện hướng đến cộng đồng đặc biệt là người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Ngay đầu năm 2016, nhằm chia sẻ với người nghèo huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình), bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Vietjet cùng đoàn cán bộ Vietjet và HDBank đã tận tay trao từng bao lì xì, tấm chăn, áo ấm cho đồng bào dân tộc nơi đây.

Bên cạnh món quà vật chất, đích thân Tổng giám đốc Vietjet còn gửi lời ca tiếng hát chan chứa, tình cảm đến người dân Kỳ Sơn.

Tiếp đó, ngày 27/3, lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên HDBank và VietJet đã có chuyến đi từ thiện "Chắp cánh yêu thương", thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Để chia sẻ với bà con vùng lũ tại miền Trung, tháng 10/ 2016, cán bộ nhân viên HDBank và Vietjet tặng 5 căn nhà cho 5 hộ dân bị lũ quét (150 triệu đồng) cho người dân chịu thiệt hại lũ tại Hà Tĩnh.

Ngoài ra đoàn đến thăm và trao hơn 1.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con chịu thiệt hại sau lũ ở tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Cụ thể, ngay trong ngày 21/10, đoàn đã đến thăm và trao 600 phần quà (mỗi suất trị giá 600.000 đồng gồm 500.000 tiền mặt và nước mắm, dầu ăn..) cho bà con ba xã Phong Hóa, Thạch Hóa và Đồng Hóa tỉnh Quảng Bình, nơi chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ.

Ngày 22/10, đoàn tiếp tục đến Hà Tĩnh trao 400 suất cho bà con hai xã Hương Trạch và Lộc Yên. Tại đây, đoàn cũng đã trao kinh phí ban đầu xây tặng 5 căn nhà cho 5 hộ dân bị lũ quét sạch.

Ngoài ra, trong đợt cứu trợ lần này, cán bộ nhân viên, Đoàn Thanh niên HDBank cũng kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ quần áo, sách vở và số tiền mặt hơn 20 triệu đồng để trao tặng riêng cho những hộ dân bị ngập sâu trong lũ.

Trước đó tháng 4/2016, đoàn cán bộ HDBank và Vietjet cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc Vietjet, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank đến thăm Trung tâm công tác xã hội tỉnh Lào Cai nơi đang nuôi dưỡng 102 hoàn cảnh mồ côi, các cụ già neo đơn và đối tượng tâm thần từ các địa phương trong tỉnh.

Tại đây, Lãnh đạo HDBank và VietJetAir đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 102 phần quà ý nghĩa cho các hoàn cảnh kém may mắn.

Ngoài ra, HDBank và VietJetAir còn gửi tặng Trung tâm công tác xã hội tỉnh Lào Cai các quà tặng thiết thực như: 1,5 tấn gạo; máy hàn đa năng, máy giặt, laptop, tiền mặt...

Có thể nói, những hoạt động từ thiện, đóng góp vì cộng đồng là hoạt động thường xuyên tại HDBank và Vietjet trên khắp cả nước.

HDBank và Vietjet đã có những hoạt động sôi nổi như: cùng chia sẻ với bà con tại vùng cao phía bắc tổ quốc, trong cái lạnh giá của những ngày cận Tết Nguyên đán 2016, các chương trình trao tặng nhà tình thương, thẻ bảo hiểm y tế, mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo, hộ cận nghèo với mong muốn mang đến mái nhà kiên cố, sự chăm lo sức khỏe cho bà con tại nhiều địa phương.