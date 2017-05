Bộ Giáo dục không khuyến khích các trường cho học sinh thi thử

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Bùi Văn Ga, trong chuyến đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 12/5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không khuyến khích thi thử

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long – bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, năm nay, tỉnh này có 9.705 thí sinh tham dự kỳ thi, trong đó có hơn 1.400 thí sinh dự kỳ thi chỉ đăng ký tốt nghiệp, còn lại là đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, với khoảng hơn 28.100 nguyện vọng.

Để phục vụ tốt cho kỳ thi này, tỉnh đã huy động khoảng 800 giáo viên khối trung học phổ thông, và 450 giảng viên của 2 Trường Đại học là Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Sư phạm Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long cùng tham gia coi thi.

Tỉnh này cũng đã tổ chức kiểm tra học kỳ 2, bám sát cấu trúc, nội dung, yêu cầu kiến thức, kỹ năng trong các đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã từng công bố.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh cũng nêu kiến nghị: Bộ Giáo dục và Đào tạo nên thông báo sớm các yêu cầu về cấu hình, hệ điều hành máy tính dùng để chấm thi trắc nghiệm, triển khai sớm phần mềm chấm thi trắc nghiệm, để nếu phát hiện có lỗi thì đủ thời gian điều chỉnh trước khi kỳ thi bắt đầu.

Ngoài ra, bà Quyên Thanh còn mong muốn, Bộ nên tổ chức tập huấn cho người có trách nhiệm để sử dụng phần mềm này, giải đáp các thắc mắc của họ, cải tiến phần mềm chấm trắc nghiệm, dễ sử dụng, nhiều tiện ích, đảm bảo tính chính xác 100%.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Bùi Văn Ga nhấn mạnh, đây là kỳ thi mà Bộ yêu cầu rất cao về tính khách quan, đảm bảo công bằng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không khuyến khích các trường thi thử, vì nó có thể gây ra tâm lý hoang mang cho thí sinh, mà các trường nên tập trung ôn tập cho học sinh, dựa theo đề thi minh họa lần cuối, mà Bộ sắp sửa công bố.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cũng lưu ý, tỉnh Vĩnh Long nên bố trí các điểm thi thuận lợi cho thí sinh để tiện việc đi lại, nhất là khi mùa mưa đang tới, nơi ở của các cán bộ coi thi cũng phải thuận tiện để đi đến các điểm thi.

Cũng theo ông Bùi Văn Ga, công tác vận chuyển, sao in và vận chuyển đề thi cũng cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo an ninh cho các điểm thi, chuẩn bị sẵn sàng máy phát điện dự phòng cho mỗi nơi.

Năm nay, mỗi thí sinh sẽ có 1 mã đề thi khác nhau, nên tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng máy photocopy, dự kiến 4 máy thì chuẩn bị sẵn 5 máy vì thà chuẩn bị dư còn hơn thiếu.

Mỗi phòng thi buộc phải có ít nhất 1 cán bộ coi thi của Trường Đại học, và tờ niêm phong bài thi phải có 2 chữ ký (cán bộ địa phương, cán bộ Đại học). Tờ nào không có đủ như vậy thì sẽ bị coi là vi phạm quy chế.

Chú ý đến việc giao nhận đề, bài thi qua phà Cao Lãnh

Ngay sau khi kết thúc buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, trong ngày 12/5, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị của tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết, năm nay, tỉnh có hơn 12.600 thí sinh đăng ký dự thil, gồm hơn 11.800 thí sinh chính quy và còn lại là thí sinh tự do, được bố trí tại 26 điểm thi ở 11 huyện thi trong toàn tỉnh.

Công tác tổ chức in sao đề thi được biệt lập, đảm bảo an toàn, đã chuẩn bị sẵn sàng máy móc và trang thiết bị đảm bảo in sao đề thi. Hàng ngày, dự kiến sẽ có 12 xe vận chuyển đề thi, bài thi.

Xung quanh các điểm thi đều có đủ các nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn, quán ăn, đảm bảo tốt nhu cầu ăn, ở cho các cán bộ coi thi, và những điểm này đều đang được yêu cầu đăng ký giá trước, để cán bộ coi thi biết và đăng ký.

Tỉnh cũng đã hợp đồng đủ xe, để đưa Cán bộ, giảng viên của Trường Đại học công nghệ Đồng Nai về các điểm thi trong ngày 21/6/2017 để làm công tác coi thi.

Công tác sao in đề thi, ngoài những máy in, photocopy đã có thì tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn máy dự phòng, các điểm thi cũng đều bố trí thêm từ 2 – 3 giáo viên coi thi dự phòng, giao nhận đề và bài thi các địa phương đều sẵn sàng xe hỗ trợ nếu xe chính có sự cố.

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp – ông Nguyễn Văn Đệ nói: Phà Cao Lãnh mất từ 10 – 15 phút/chuyến, nên việc giao nhận đề, bài thi cần phải tính toán kỹ trước để đảm bảo thời gian.

Tỉnh có thể bố trí riêng 1 phà để làm công tác này, nhưng cán bộ làm công tác thi nên đeo thẻ để được ưu tiên qua phà.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu, tỉnh cần thực hiện việc đảm bảo an toàn và tiện lợi cho thí sinh, cũng như các cán bộ làm công tác thi, nhất là đối với những khu vực phải đi qua phà, đường xa, nên phải hết sức cẩn trọng.

Do kỳ thi năm nay được giao cho địa phương chủ trì, nên tỉnh cần xác định rõ trách nhiệm của mình là chịu trách nhiệm chính, nên cần sớm giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng, triển khai sâu sát và nắm vững quy chế.

Việc đảm bào an toàn thực phẩm cho các thí sinh, cán bộ làm công tác thi được giao cho ngành y tế địa phương trong suốt kỳ thi.

“Tỉnh Đồng Tháp cần quan tâm tốt tới công tác tập huấn, đảm bảo mọi cán bộ coi thi đều quán triệt quy chế, xử lý tình huống theo đúng quy chế, lường trước những rủi ro có thể xảy ra, để có giải pháp ứng phó một cách linh hoạt và chủ động nhất” – ông Bùi Văn Ga kết luận.