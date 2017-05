Lộ đề thi ở Đồng Tháp, công tác sao in đề thi quốc gia cần lưu ý gì?

(GDVN) - Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh công tác sao in và vận chuyển đề thi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không được để xảy ra sai sót, không được xem nhẹ.

Chiều 10/5, Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bùi Văn Ga làm Trưởng đoàn đã trực tiếp làm việc với Ban chỉ đạo thi quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, dẫn lại sự việc lộ đề thi vừa xảy ra ngày 9/5 ở Đồng Tháp khi học sinh khối 11 bước vào thi học kỳ II môn Toán và môn Sử.

Nhưng từ sáng sớm, đề thi chính thức hai môn này đã lan truyền trên mạng xã hội, qua bài học này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh công tác sao in và vận chuyển đề thi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không được để xảy ra sai sót, không được xem nhẹ.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết thêm, đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương đảm bảo an toàn cho việc sao in và vận chuyển đề thi tới các điểm thi.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, việc sao in đề thi phục vụ kỳ thi quốc gia sẽ do chính Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ngay tại trụ sở của Sở.

Việc vận chuyển đề thi tới các đề thi sẽ được thực hiện trong ngày 21/6. Tất cả đề thi của các môn sẽ được giao tới các địa điểm thi trong ngày này. Trưởng điểm thi có trách nhiệm bảo quản đề thi, bài thi 24/24h cùng với công an bảo vệ tại điểm thi.

Theo kế hoạch, cụm thi tại tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức thành 25 điểm thi; Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ kỳ thi xây dựng phương án bảo vệ khâu in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi.

Đồng thời với đó, phối hợp với sở, ngành trong tỉnh và các lực lượng hỗ trợ kỳ thi xây dựng các phương án về cơ sở vật chất đảm bảo công tác coi thi, chấm thi, đảm bảo sinh hoạt cho cán bộ làm thi, hỗ trợ thí sinh dự thi và người nhà đưa thí sinh đi thi, đảm bảo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi….

Theo ông Vũ Văn Kiểm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, toàn bộ các khâu sao in và vận chuyển đề thi đều có sự tham gia giám sát đảm bảo an toàn của công an tỉnh.

Trong khi đó, ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi quốc gia tỉnh Ninh Bình bày tỏ vấn đề địa phương lo lắng nhất là đảm bảo an toàn sao in và chấm thi.

Theo ông Thìn, việc chấm thi năm nay chủ yếu là chấm thi trắc nghiệm, nếu không cẩn thận có thể dễ xảy ra sai sót.

Tuy vậy, ông Thìn khẳng định, tỉnh Ninh Bình sẽ đảm bảo an toàn cho kỳ thi từ công tác in sao đề, chấm thi cho tới an toàn cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, lo lắng về những khó khăn của việc sao in đề thi là lo lắng chung.

Năm nay, tổng số đơn vị bài thi phải sao in là lớn hơn, sao in bài thi trắc nghiệm cũng khó hơn là tự luận.

Bên cạnh đó, việc xuất hiện bài thi tổ hợp cũng làm thay đổi cách sắp xếp bài thi vào các túi khác nhau nên ông Nghĩa khuyến cáo, Sở cần căn cứ vào số lượng tăng lên để tính toán để bổ sung nhân lực, thiết bị cho đầy đủ.

Giao nhiệm vụ cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng: Năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức một cụm thi duy nhất do địa phương chủ trì, phối hợp với các trường đại học tổ chức nên trách nhiệm của các Sở Giáo dục và Đào tạo rất quan trọng, rất nặng nề.

Do vậy các thành viên Ban chỉ đạo thi tại tỉnh phải phát huy cao vai trò, trách nhiệm của mình để xây dựng các phương án chuẩn bị chu đáo, đáp ứng yêu cầu các khâu của kỳ thi.

Tới đây, Ban chỉ đạo thi của tỉnh phải tiếp tục rà soát số liệu đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển để đảm bảo tuyệt đối không sai sót.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh: Năm nay số lượng các môn thi trắc nghiệm nhiều và số lượng đề thi nhiều nên Bộ đã chỉ đạo các địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác đề thi; không để sự cố đáng tiếc nào trong công tác đề thi, trong các khâu in sao, vận chuyển đề thi, coi thi.

Đồng thời Thứ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo thi tỉnh Ninh Bình phải có phương án tổ chức điểm thi phải thực sự khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện của tỉnh và đảm bảo thuận lợi cho thí sinh và tiện cho công tác tổ chức, bố trí sinh hoạt cho lực lượng làm thi…

Và có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ coi thi, đảm bảo tối đa công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn học sinh ôn tập từ nay cho đến trước ngày thi. Bộ sẽ công bố đề thi minh họa trước ngày 15/5, các nhà trường nên tập trung vào cho học sinh tiếp tục làm quen với những dạng thức tương tự đề minh họa của Bộ lần này và các lần trước.

Được biết, năm nay, toàn tỉnh Ninh Bình có 9.047 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 8.360 thí sinh lớp 12 và 687 thí sinh tự do.

Số lượng thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học là 6.140, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông là 2.907.

Thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội của tỉnh Ninh Bình là 5.222, chiếm tỉ lệ 57,71%, trong khi đó, thí sinh chọn bài thi Khoa học tự nhiên là 3.573 thí sinh, chiếm 39,49%. Tổng số thí sinh chọn cả 2 bài thi là 226 thí sinh.

Môn thi được thí sinh đăng ký nhiều nhất là môn Toán với 8.795 lượt đăng ký, môn Lịch sử xếp thứ 2 với 5.412 lượt đăng ký.

Cũng tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Kiểm đánh giá phần mềm đăng ký dự thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay rất tiện ích, hiệu quả, tính năng tốt vì đã nhanh chóng phát hiện ra trường hợp 1 thí sinh đăng ký ở cả 2 nơi là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Sau đó, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh này đã rút hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Và có 1 trường hợp thí sinh đăng ký dự thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình trùng số Chứng minh nhân dân với thí sinh đăng ký dự thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, do số Chứng minh nhân dân của thí sinh đăng ký dự thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sai và đã được điều chỉnh lại.