Các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ thi quốc gia 2017

Chỉ còn gần gần 10 ngày nữa là kỳ thi quốc gia 2017 chính thức diễn ra, hiện nay công tác chuẩn bị thi của các địa phương gần như đã hoàn tất.

Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 tại tỉnh có 30.966 thí sinh. Số lượng cán bộ được huy động tham gia tổ chức kỳ thi tại tỉnh là hơn 4.000 người. Số lượng cán bộ của các trường đại học, cao đẳng phối hợp là hơn 1.400 người.

Toàn tỉnh có 61 điểm thi với 1.313 phòng thi. Điểm thi có số lượng phòng thi lớn nhất là điểm thi đặt tại Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu với 36 phòng thi và 861 thí sinh dự thi.

Nhận thấy công tác sao in đề thi năm nay là một khó khăn lớn do số lượng môn thi trắc nghiệm nhiều hơn, tỉnh Nghệ An thành lập 1 ban in sao đề với 64 người, trong đó có 48 người trực tiếp làm công tác in sao.

Tỉnh Nghệ An cũng thuê khách sạn để làm công tác in sao đề thi với khu in sao biệt lập, có vách ngăn và có bảo vệ vòng trong và vòng ngoài, chia thành 6 nhóm in sao.

Thời gian in sao dự kiến từ 07/6-19/6. Ngày 20/6, đề thi sẽ được giao tới các điểm thi để lưu giữ.

Điểm thi xây thêm hàng rào thép



Điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 5 (Nghi Lộc, Nghệ An) mà đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra có 16 phòng thi với 308 thí sinh dự thi, trường đã sửa chữa, xây dựng mới 600m tường rào, lắp chông nhọn và dây thép gai xung quanh trường để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia sắp tới.



Bên cạnh đó, trường đã trang bị một tủ gỗ đặt tại phòng của Trưởng điểm thi làm nơi bảo mật đề thi và bố trí phòng cho cán bộ an ninh bảo vệ.

Báo cáo tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/6, ông Đặng Văn Hải - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bố trí 1 điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

Năm 2017 toàn tỉnh Nghệ An có 61 điểm thi với 30.966 thí sinh, 1.313 phòng thi. Riêng điểm thi tại Trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 5 có 16 phòng thi với 308 thí sinh dự thi. Trong đó có 135 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và 4 thí sinh tự do.

Để phục vụ công tác chuẩn bị kỳ thi quốc gia 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động 46 cán bộ, nhân viên, trong đó điểm trưởng, phó điểm trưởng và thư ký là 5 người, giám thị, giám sát là 28 người, bảo vệ 7 người, phục vụ 5 người, y tế 1 người.

Về cơ sở vật chất, trường đã bố trí 13 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Ngoài ra còn có 1 phòng chờ và 1 phòng xử lý sự cố. Các phòng đều được trang bị quạt trần, đèn điện và bàn ghế đúng theo tiêu chuẩn.

Và, để bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi nhà trường còn sửa chữa xây dựng mới 600 mét bờ rào, lắp chông, dây thép gai đồng thời làm bờ rào ngăn ký túc xá với khu vực phòng thi đặt tại trường.

Nhà trường cũng trang bị hệ thống máy lọc nước tinh khiết 500l/giờ, đảm bảo nước uống cho toàn bộ điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Sau khi khảo sát kiểm tra tại điểm thi này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 5 trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia 2017.

Tuy nhiên, ông Trinh cho rằng, mặc dù trường đã xây dựng hàng rào dây thép gai song vẫn phải có cán bộ, công an bảo vệ giám sát tại khu vực này để đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất trật tự, đặc biệt là mất trật tự có tổ chức trong và ngoài khu vực thi



Ông Trinh cho biết, khác với mọi năm, năm nay kỳ thi quốc gia vừa để xét tốt nghiệp vừa dùng để xét tuyển đại học, cao đẳng, hơn nữa mỗi tỉnh có 1 cụm thi duy nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các trường đại học tổ chức nên trách nhiệm của địa phương càng lớn.

Do đó, để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo kết quả thi chính xác, khách quan, các trường đại học, cao đẳng tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương.



"Yêu cầu đặt ra đối với tất cả địa phương nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng và điểm thi tại trường nói riêng là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi" - ông Trinh khẳng định.

Theo đó, ông Trinh cho rằng, vấn đề bảo vệ đề thi và bài thi phải đảm bảo an toàn tuyệt đối đồng thời đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia kỳ thi, nhất là các cán bộ coi thi từ nơi khác được điều về địa phương phối hợp.