Cha mẹ đau đầu chọn trường mẫu giáo cho con

Trong tình hình xã hội ngày càng phát triển và phức tạp, việc tìm kiếm cho con trẻ nhà trẻ an toàn với phương pháp dạy học phù hợp khiến không ít bậc cha mẹ đau đầu, bởi chỉ cần một trường mầm non không an toàn cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến trẻ nhỏ.

Lao đao tìm nhà trẻ cho con

Trước kia, trường mẫu giáo chỉ đơn thuần là nơi trông nom các bé để bố mẹ có thể yên tâm làm việc, lao động.

Nhưng ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển và phức tạp, phụ huynh còn có nhu cầu tìm đến các trường mầm non nhằm hỗ trợ tối đa cho trẻ nhỏ phát triển kỹ năng và đạo đức.

Chị Phạm Thu Thủy (Linh Đàm - Hà Nội) chia sẻ: “Con mình một tuổi rưỡi và đã đến tuổi đi nhà trẻ.

Mình muốn cho bé nhà mình học tại một trường có phương pháp giảng dạy kiểu Nhật vì mình tìm hiểu được đây là cách dạy hay giúp kích thích sự phát triển tư duy cho trẻ nhỏ một cách nhẹ nhàng và đạt hiệu quả rất cao.

Tuy vậy, khu nhà mình rất ít trường dạy kiểu này, thêm vào đó mình còn phải tìm hiểu xem trường đấy có an toàn không, có camera giám sát hay không”.

Thậm chí, khi đã tìm được một ngôi trường ưng ý, cha mẹ vẫn không thể yên tâm nổi. Lời tâm sự của một bà mẹ hai con đang được chia sẻ rộng rãi:

“Lúc bé được khoảng 24 tháng thì không có người trông nữa, phải đi tìm lớp để gửi con.

Hai mẹ con cũng cẩn thận ngó qua vài buổi và nhiều thứ không ưng nên đành gửi con đến 1 trường tư thục mà bé lớn nhà mình đã học ở đó.



Sau 4 tháng học, tự nhiên một buổi sáng con nhất định không đến trường nữa, ép kiểu gì cũng không được. Căn vặn đủ điều con chỉ nói rằng ở đó không vui. Vậy là mình phải tìm cho con lớp mới”.

Mãi một năm sau, cô bé mới nói cho mẹ đồ ăn ở trường đó rất tệ. Sau đó người mẹ mới phát hiện ra sự thật:

“Mình tìm hiểu thêm mấy người xung quanh mới biết trường tư này tiết kiệm chi phí quá, không thuê 1 nấu ăn chuyên nghiệp mà là 1 người nào đó dọn dẹp, không có chuyên môn, làm mấy việc vặt và nấu ăn luôn”.

Bên cạnh những vấn đề ăn – ngủ - nghỉ của con, bậc cha mẹ còn có một mối lo lắng lớn hơn, đó là an toàn cho các bé.

Vụ việc gái 3 tuổi nghi bị xâm hại tại trường mầm non ở Hà Nội được đăng tải trên các báo vào ngày 23/3 vừa qua đã gióng thêm một hồi chuông cảnh báo về an toàn trẻ nhỏ khi ở nhà trẻ.

Đây chính là một trong những nỗi lo lớn nhất khi cha mẹ gửi con đến nhà trẻ. Anh Quyền (Hoàng Mai, Hà Nội):

“Tôi có hai cô con gái đều đang đi học mẫu giáo, nghe về chuyện nhiều trẻ em bị đánh hay xâm hại khiến chúng tôi thực sự lo lắng.

Vợ tôi thậm chí đang có ý định nghỉ làm để dễ bề quan sát, chăm nom các bé hơn khi cho con đi học mẫu giáo”.

Cách chọn trường mầm non cho con

Để phần nào giảm thiểu những lo lắng khi chọn trường mẫu giáo cho con, Tiến sĩ Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Giáo dục tiểu học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã chia sẻ một số lưu ý khi chọn trường mẫu giáo cho trẻ.

Theo cô, khi đến một ngôi trường bất kỳ, cha mẹ phải quan sát xem cơ sở vật chất ở nơi đó có đạt tiêu chuẩn cho trẻ nhỏ hay không.

“Cần chú ý xem bậc thang tại đó có được thiết kế cho trẻ nhỏ hay không, đồ chơi ở đó có phù hợp với con không.



Ví dụ như trẻ càng nhỏ tuổi thì đồ chơi phải càng to, nếu có sân cát thì sân phải hơi ướt vì nếu quá khô đồng nghĩa với việc có thể sân cát đấy chỉ để “làm cảnh”, không được sử dụng,...” - Tiến sĩ Vũ Thu Hương lưu ý.

Chuyên gia Thu Hương còn chia sẻ thêm: “Trẻ nhỏ rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, khi dắt con đến tham quan trường, bé khóc lóc, không muốn chơi đùa thì rất có thể ngôi trường không phù hợp với bé.

Nếu trong thời gian đi học, bé sợ hãi, không muốn đi nhà trẻ thì cha mẹ cần quan sát và tìm ra lí do”.

Về vấn đề nên chọn trường mẫu giáo với phương pháp giáo dục nào để phù hợp với trẻ, cô chia sẻ hầu hết các hệ thống giáo dục hiện đại đều là sự đúc kết và học hỏi để đưa ra các phương án dạy nhằm giúp trẻ phát triển kỹ năng và đạo đức một cách tốt nhất.

Vì vậy không nhất quyết phải học theo kiểu Nhật hay kiểu Mỹ thì mới là tốt cho trẻ.