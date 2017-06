Làm thật ăn cháo, làm láo được khen

Túy Ngọa

07:51 13/06/17

Thời còn làm trong HTX nông nghiệp, xã viên có câu "làm thật ăn cháo, làm láo ăn cơm". Câu nói này vẫn đúng trong ngành GD hiện nay. Lỗi này không do người quản lí, k do GV mà do cơ chế. Chính phủ đã có Nghị định giao quyền tự chủ cho các trường, nhưng thực hiện dở dang vài năm rồi thôi. Cấp trên thích quản lí kiểu "cầm tay chỉ việc".Nếu thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các trường (giống như nông nghiệp giao ruộng đất cho dân) thì mọi người đều phải làm thật.