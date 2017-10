Nam sinh trường Đoàn Thị Điểm ngã từ tầng 2 xuống đất

Xác nhận với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, chiều ngày 17/10 bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, một nam sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã bị ngã từ tầng 2 xuống đất phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương.

Theo đó, trước giờ học chiều ngày 17/10, em Nguyễn Mạnh Hải, học sinh khối lớp 8 đang vui chơi tại lan can, do bám vào lan can và đu người quá đà nên không may bị ngã.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử 2 cán bộ xuống làm việc trực tiếp với nhà trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã đưa cháu Hải đế bệnh viện để theo dõi về sức khỏe”, bà Hương cho biết.

Bà Vũ Hồng Loan, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời đưa cháu vào bệnh viện.

“Sau giờ nghỉ ra chơi, do tay cháu Hải chống vào lan can và cứ nhún người lên, có lẽ do mất đà nên cháu đã bị ngã.

Hiện sức khỏe của cháu Hải đã tốt hơn, theo như phía lãnh đạo nhà trường cung cấp thì khi nhập viện cháu Hải vẫn còn tỉnh táo.

Khi đưa vào Bệnh viện Thể Thao sơ cứu xong, lại tiếp tục chuyển em Hải lên bệnh viện Việt Đức để điều trị và theo dõi.

Các bác sỹ ở đó cho biết là tình trạng sức khỏe của cháu cũng ổn và cần phải được theo dõi thêm”, bà Loan chia sẻ thêm.

Trao đổi thêm về vụ việc, cùng ngày ông Đặng Quốc Thống, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm cho biết, đây là một sự việc đáng tiếc xảy ra tại trường.

Phía lãnh đạo nhà trường cũng đã kịp thời đưa cháu Hải vào viện điều trị, đồng thời báo cáo với lãnh đạo phòng giáo dục về vụ việc.

Trước đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã đưa ra văn bản yêu cầu các nhà trường phải đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học.

Văn bản yêu cầu các trường phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trường học và xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ trong các đơn vị giáo dục.

Nhà trường phải có quy định về phát hiện và xử lý tai nạn, thương tích ở trường học, có phương án khắc phục các yếu tố nguy cơ gây tai nạn (nếu có) và phương án dự phòng xử lý tai nạn, thương tích.

Các trường cần đặc biệt quan tâm hơn nữa tới công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, cung cấp kiến thức và hướng dẫn kỹ năng, biện pháp giúp trẻ em, học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn, an ninh trường học và bản thân, phòng tránh xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, vi phạm đạo đức học sinh.