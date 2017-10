Phụ huynh xem con như châu báu, hiệu trưởng được đà... lạm thu

Ngày 10/10/2017, Cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Quyên, cựu Hiệu trưởng trường Lệ Xá (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua, bán trái phép hóa đơn, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng để phục vụ điều tra. Trong giai đoạn từ năm 2012 – 2017, với cương vị là Hiệu trưởng Trường tiểu học Lệ Xá, bà Quyên đã xây dựng kế hoạch tiền của học sinh, chỉ đạo triển khai cho các giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thu tiền của các học sinh và nộp về thủ quỹ nhà trường quản lý với số tiền hơn 4,13 tỷ đồng, trong đó thu trái quy định hơn 3,28 tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền trái quy định, bà Quyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập chứng từ chuyển vào quỹ công đoàn nhà trường, quỹ hội phụ huynh học sinh. Tuy nhiên trên thực tế thủ quỹ của trường vẫn quản lý và thực hiện chi cho các hoạt động của trường theo chỉ đạo của bà Quyên.