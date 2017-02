Hạnh kiểm Trung bình trở lên mới đủ điều kiện dự thi quốc gia 2017

Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, đối tượng tham gia kỳ thi này bao gồm:

Người đã học hết chương trình THPT hoặc chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GD&ĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

Điều kiện dự thi THPT quốc gia là không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; thí sinh đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.

Ngoài ra, thí sinh phải đảm bảo thêm các điều kiện: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém ở năm lớp 12.

Riêng người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn ở GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.



Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định trên, còn phải đảm bảo các điều kiện: Đã tốt nghiệp THCS; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12, hoặc nơi đăng ký dự thi một số môn học có điểm trung bình dưới 5.



Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật.



Hiệu trưởng trường THPT, giám đốc Trung tâm GDTX hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi.