Nếu đăng ký cả trường công an và trường quân đội, thí sinh không được dự thi

Tại Chương trình Giao lưu trực tuyến xét tuyển các trường Đại học, Cao đẳng Công an nhân dân 2017 diễn ra chiều 16/3, Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu - Phó cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết:

Theo quy định tuyển sinh năm 2017, các trường Công an nhân dân chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 và thí sinh đã đăng ký vào trường Công an nhân dân thì không được đăng ký vào trường quân đội.

Trường hợp thí sinh đăng ký cả hai trường sẽ bị tước quyền đăng ký dự thi.



“Chúng tôi đã có phương án phối hợp với Cục Nhà trường của Bộ Quốc phòng để rà soát. Nếu phát hiện thí sinh đăng ký cả hai khối trường, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý cụ thể.

Thí sinh nên suy nghĩ kỹ về mong muốn và khả năng của bản thân trước khi đăng ký”, Thượng tá Nguyễn Đăng Sáu lưu ý.



Và cũng theo quy định của Bộ Công an, cán bộ, chiến sĩ công an trong biên chế không quá 30 tuổi (tính đến năm dự tuyển), đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).



Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân trong thời gian tại ngũ nếu đủ điều kiện về thời gian công tác, đạo đức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được dự tuyển vào các trường Công an nhân dân, không tính độ tuổi.