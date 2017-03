Toán, Ngữ văn là môn ưu tiên khi xét tuyển vào các trường công an

(GDVN) - Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường công an phải là nguyện vọng ưu tiên số 1. Đó là yêu cầu của Bộ Công an khi thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2017.

Theo Hướng dẫn đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng sau đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân (CAND) của Bộ Công an năm 2017 có một số điểm thí sinh cần lưu ý.



Hồ sơ xét tuyển vào trường CAND bao gồm: Phiếu xét tuyển đại học CAND; Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trường CAND.



Đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng sau đăng ký xét tuyển vào các trường CAND năm 2017 như sau:



Công an các địa phương, đơn vị hướng dẫn thí sinh ĐKXT vào 1 tổ hợp của 1 ngành của 1 trường CAND, tổ hợp, ngành và trường CAND này phải trùng với tổ hợp, ngành và trường CAND thí sinh đăng ký trên hồ sơ thi quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở nguyện vọng 1.



Riêng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ tại Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương chỉ được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.



Số chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của thí sinh trên hồ sơ xét tuyển đại học CAND phải trùng với Số chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) mà thí sinh đã khai tại Hồ sơ ĐKXT thi quốc gia.



Sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, căn cứ điểm thi, nguyện vọng xét tuyển của bản thân, trong thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của mình (trong đó có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND).



Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng 01 trong 02 cách: điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến thông qua tài khoản cá nhân hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng tại điểm ĐKDT thi quốc gia.



Thí sinh lưu ý, dù thay đổi thế nào nhưng nếu thí sinh có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào trường CAND thì nguyện vọng đó phải ở thứ tự nguyện vọng ưu tiên số 1 (trên phiếu điều chỉnh nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).



Khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND (tổ hợp môn xét tuyển, ngành xét tuyển, trường xét tuyển) bên cạnh phải khai phiếu điều chỉnh nguyện vọng nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải khai Phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND theo mẫu của Bộ Công an có xác nhận của Công an nơi sơ tuyển gửi về trường CAND ĐKXT chính thức.

Toán, Ngữ văn là môn ưu tiên khi xét tuyển



Các trường CAND tổ chức xét tuyển, công bố điểm trúng tuyển theo quy chế và lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt nhiều so với chỉ tiêu thì thí sinh trúng tuyển theo thứ tự như sau:



Thứ nhất, xét thí sinh tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) đã làm tròn đến 0.25, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) chưa làm tròn, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.



Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh.



Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử. Xét theo thứ tự thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh.

Tuyển thẳng



Năm nay, các trường CAND tuyển thẳng thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán.



Thí sinh chỉ đăng ký sơ tuyển tại một ban tuyển sinh. Công an các đơn vị địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường công an.



Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển vào các trường khối công an không đăng ký sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ hủy quyền xét tuyển vào các trường công an.