Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 vào ngành công an

(GDVN) - Ngày 2/3, Bộ Công an chính thức công bố chỉ tiêu tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2017 và các thông tin liên quan công tác tuyển sinh năm nay.

Theo đó, các học viện, trường đại học khối Công an nhân dân (CAND) năm nay tuyển sinh tổng số 1.500 chỉ tiêu. Như vậy, so với năm 2016, chỉ tiêu đại học các trường CAND năm nay giảm tới hơn 50% (so với 3.200 chỉ tiêu năm 2016).

Cụ thể:

Các trường Cao đẳng Công an nhân dân tuyển từ 40-60 chỉ tiêu, tổng chỉ tiêu là 200 chỉ tiêu, giảm tới 400 chỉ tiêu so với năm 2016 (600 chỉ tiêu).

Cụ thể:

Hệ trung cấp đào tạo các trường tuyển sinh từ 20-100 chỉ tiêu, tổng số chỉ tiêu là 366 chỉ tiêu, giảm 634 so với 1.000 chỉ tiêu năm 2016.



Cụ thể:

Đối với hệ cao đẳng và trung cấp, chỉ tuyển sinh đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ đợt1/2015 (ra quân đợt 1/2018).



Phải đăng ký các trường CAND ở ưu tiên số 1



Năm 2017, các trường CAND không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.



Người có nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND phải đăng ký và dự kỳ thi THPT Quốc gia với các môn thi phù hợp theo tổ hợp quy định xét tuyển vào các trường CAND.

Công an các địa phương, đơn vị sẽ phát hành Hồ sơ đăng ký xét tuyển THPT Quốc gia theo mẫu của Bộ GD&ĐT cho tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường CAND. Giá bán hồ sơ theo quy định của Sở GD&ĐT địa phương.



Bộ Công an cũng yêu cầu, các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND phải đăng ký các ngành, trường CAND ở nguyện vọng ưu tiên số 1 trong danh sách nguyện vọng đăng ký.



Trong trường hợp thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT phải khai phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của Công an nơi sơ tuyển để nộp về trường CAND thí sinh xét tuyển chính thức.



Dù thay đổi thế nào nhưng nếu thí sinh có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào trường CAND thì nguyện vọng đó phải ở thứ tự nguyện vọng ưu tiên số 1 (trên phiếu điều chỉnh nguyện vọng của Bộ GD&ĐT).



Chỉ tuyển 10-15% nữ



Để đăng ký sơ tuyển vào trường công an, độ tuổi quy định đối với cán bộ, chiến sĩ chiến sỹ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi).



Đối với học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).

Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thời gian phục vụ từ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng dự tuyển), không quy định độ tuổi.



Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dự thi thêm một lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển (thời gian dự tuyển là thời gian đăng ký sơ tuyển, tháng 2-tháng 3 năm 2017), không quy định độ tuổi.



Về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị, Tổng cục Chính trị CAND quy định thí sinh trong những năm học trung học phổ thông đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên; tiêu chuẩn chính trị đảm bảo theo quy định hiện hành của Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lực lượng CAND.



Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.



Về chiều cao, cân nặng, thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,64m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên; thí sinh nữ chiều cao từ 1,58m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên; chỉ số BMI của thí sinh phải đạt từ 17.5 đến dưới 25.



Thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND, các thí sinh trên phải cam kết chữa trị khỏi khi trúng tuyển.



Việc tuyển học sinh nữ vào các trường CAND được thực hiện theo chỉ tiêu riêng với tỷ lệ từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu ở từng trường theo từng ngành học; không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển.



Đặc biệt, để đăng ký vào trường công an, thí sinh không đăng ký sơ tuyển vào các trường quân đội.