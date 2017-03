Công an quận 11 thụ lý, xác minh vụ uy hiếp tinh thần phóng viên làm nhiệm vụ

(GDVN) - Ban Chỉ huy Công an quận 11 đã yêu cầu Thanh tra Công an quận điều tra và xác minh rõ, đối tượng H. là ai mà giả mạo là Công an, uy hiếp tinh thần phóng viên.

Liên quan đến vụ người đàn ông tên H. từ số máy 0928044xxx, xưng là điều tra viên tổng hợp của Công an quận 11, TP.Hồ Chí Minh, gọi đến số máy của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, có những lời nói nhằm uy hiếp tinh thần phóng viên làm nhiệm vụ, hiện Công an quận 11 đã có phản hồi ban đầu.

Sáng ngày 7/3, Trung tá Trần Văn Bình – Đội trưởng Đội tổng hợp, Công an quận 11 xác nhận, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ban chỉ huy Công an quận đã chính thức có ý kiến về vụ việc này.

Theo đó, lãnh đạo Công an quận 11 một lần nữa khẳng định, hiện điều tra viên tổng hợp của Công an quận 11 không có ai tên H., giống như người thanh niên kia tự xưng.

Lãnh đạo Công an quận đã chính thức giao vụ việc cho Thanh tra Công an quận 11 tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc, nhằm sớm có kết quả thông tin cho phóng viên được biết.

Được biết, do lực lượng Công an gọi vào số máy này, khi thì đầu dây bên kia không có người nghe máy, khi thì thấy tắt máy, nên hiện lực lượng Công an đã đề nghị nhà mạng cung cấp thông tin về cuộc gọi mà phóng viên đã cung cấp ngày giờ.

Trước đó, trong đơn tố cáo của mình gửi lãnh đạo Công an quận 11, ngày 21/2/2017, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đề nghị, lực lượng Công an quận cần phải làm rõ, H. là ai, mà lại có tự xưng danh là Công an, đưa ra những lời nói nhằm uy hiếp tinh thần của phóng viên khi đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc xuất phát từ nguyên nhân một số giáo viên ở cấp tiểu học, nằm trên địa bàn quận 11 bị người dân phản ánh có dạy thêm tại nhà không phép, vi phạm quy định của thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cấm dạy thêm học thêm ở cấp tiểu học.

Toàn bộ những trường hợp vi phạm này đã được đăng tải công khai trong thời gian vừa qua.

Ngay sau khi đăng các bài báo nói trên, lúc 14h24 ngày 15/2/2017, phóng viên đã nhận được một cuộc gọi từ số máy 09280444xxx, của một người đàn ông xưng tên là H. hiện làm điều tra viên tổng hợp, Công an quận 11.

Người đàn ông này đề nghị phóng viên cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân, dù có rất nhiều thông tin không được phóng viên trả lời.

Sau đó, H. còn nói Công an quận 11 nhận được một đơn tố cáo của Hiệu trưởng một trường ở quận 11, tố cáo phóng viên (chỉ nói chung chung), và đề nghị phóng viên lên trụ sở Công an quận để làm việc.

Khi phóng viên đề nghị cho biết cụ thể hơn về đơn tố cáo này, cũng như các bằng chứng cụ thể có liên quan, H. không cung cấp được, và chỉ nói lên Công an rồi biết. H. cũng không cung cấp bất cứ thư mời nào của cơ quan Công an có liên quan đến việc này.

Song song đó, H. còn nói ra những lời nói nhằm mục đích đe dọa, uy hiếp tinh thần với những việc mà phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đang làm theo yêu cầu của lãnh đạo.

Vài phút sau, khi biết được phóng viên đang làm việc với Hiệu trưởng tại một trường tiểu học cũng trên địa bàn quận 11, H. đã nhắn tin cho phóng viên, yêu cầu phải ra khỏi ngôi trường này, và lên ngay trụ sở Công an quận, điện thoại cho H.

Thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã điện thoại lại số máy của H., thì H. lại không nghe máy.

Một lát sau, H. nhắn tin lại, tưởng rằng phóng viên đã lên trụ sở Công an quận rồi, nên nói ngồi đợi, chờ H. trên lầu có tí việc rồi xuống ngay, để dẫn phóng viên vào trụ sở.

Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh và bình đẳng trước pháp luật với mọi công dân, mọi thành phần trong xã hội, đề nghị Công an quận 11, TP.Hồ Chí Minh cần sớm điều tra, làm rõ vụ việc này.