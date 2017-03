Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công khai đề thi quốc gia sau khi thi

Tại cuộc họp báo quý 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó giáo sư Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, hiện nay một số địa phương đang tổ chức cho học sinh lớp 12 thi thử.



Điều này được thực hiện tuỳ theo điều kiện cụ thể mỗi địa phương và do Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo có vai trò hỗ trợ, tư vấn nếu cần.



“Áp lực về đề thi rất lớn kể cả là thi thử. Sai sót về đề thi của Hà Nội xảy ra rất đáng tiếc nhưng là cảnh báo cho chúng ta khi triển khai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.



Hy vọng sau những sai sót này, các địa phương sẽ có những rút kinh nghiệm trong khâu kiểm tra, in sao đề” – ông Mai Văn Trinh cho biết.



Theo ông Trinh, quy trình xây dựng đề thi trung học phổ thông quốc gia năm nay khác các năm vì mỗi thí sinh sẽ có một mã đề thi.

Do vậy, bắt buộc phải chuẩn hóa quy trình làm đề qua các bước lập câu hỏi thô, biên tập, lọc lựa, thẩm định, kiểm thử câu hỏi đợt 1 và kiểm thử đợt 2 khi đưa vào đề thi.



“Quy trình thì chặt chẽ nhưng vẫn không thể chủ quan. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, báo cáo quy trình in sao đề thi để chủ động tránh sai sót xảy ra khi in sao đề thi thật. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đi kiểm tra” – ông Trinh cho biết.



Về tiến trình chuẩn bị cho đề thi quốc gia đến thời điểm này, ông Trinh khẳng định, số câu hỏi thô, câu hỏi tinh được đòi hỏi khá lớn và đã được xây dựng đủ để đáp ứng yêu cầu năm nay.

Về đề thi tổ hợp, năm đầu tiên thi môn này nên yêu cầu đặt ra là mức độ đề thi phải là phù hợp với học sinh phổ thông. Hình thức thi trắc nghiệm có kỹ thuật ra đề đủ độ phân hoá.



Về ý kiến học sinh muốn được mang đề thi các môn về sau khi thi, ông Trinh giải thích, bắt buộc phải thu đề thi phân môn trong bài thi tổ hợp để đảm bảo công bằng mỗi thí sinh chỉ được làm bài thi trong thời gian 50 phút/môn, tránh tình trạng lợi dụng thời gian môn thi còn lại để làm tiếp bài thi môn trước nhằm lấy kết quả xét tuyển đại học.

Tất cả hướng đến một kỳ thi nền nếp, an toàn, nghiêm túc - mục tiêu cao nhất của kỳ thi.



“Ngay sau khi thi xong, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công khai đăng tải các đề thi tất cả các môn trên phương tiện truyền thông. Học sinh có thể yên tâm để tham khảo các tài liệu này” – ông Trinh cho biết.