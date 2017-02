Bộ trưởng Bộ Giáo dục yêu cầu chấn chỉnh đạo đức nhà giáo

Cụ thể, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, thời gian gần đây, đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích; các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tinh thần trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng;

Và một số cơ sở giáo dục vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.



Chỉ thị nêu rõ: “Các vụ việc trên đã ảnh hưởng không tốt đến an toàn tính mạng của học sinh; uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo; an ninh, trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội”.



Nhằm bảo đảm an toàn trong các cơ sở giáo dục, Bộ trưởng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện nghiêm túc chỉ thị về tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của người học.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm những quy định này.



Ngoài ra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ còn yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, giảm thiểu nguy cơ và khắc phục hậu quả tai nạn, thương tích trong trường học.