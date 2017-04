Buổi trò chuyện của nữ sinh vừa nhận học bổng 7 tỷ đồng từ Đại học Harvard

Tình cờ gặp và trò chuyện với Nguyễn Đình Tôn Nữ khi em về thăm Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) – nơi truyền dạy kiến thức đầu tiên cho em chúng tôi hiểu vì sao em thành công.

Du học không phải là tất cả

Tiết chào cờ đầu tuần thứ hai ngày 17/4/2017 của thầy và trò trường Tiểu học Đặng Trần Côn (quận Thanh Xuân – Hà Nội) như vui hơn khi có sự tham dự của vị khách mời đặc biệt nữ sinh Nguyễn Đình Tôn Nữ, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, người vừa được nhận học bổng hơn 7 tỷ đồng của Đại học Harvard.

Đặc biệt của Nguyễn Đình Tôn Nữ không chỉ thành tích học tập mà còn bởi điểm xuất phát cho những thành công của nữ sinh này lại chính từ trường Tiểu học Đặng Trần Côn một ngôi trường công lập bình thường như bao ngôi trường khác của Hà Nội.

Ngay khi lời giời thiệu về Nguyễn Đình Tôn Nữ với thành tích vượt qua kỳ thi SAT với số điểm ấn tượng 1560/1600 điểm cùng việc nhận được học bổng hơn 7 tỷ đồng của Đại học Harvard, thầy và trò Trường tiểu học Đặng Trần Côn cùng ồ lên với tràng pháo tay đầy tự hào.

Trong ít phút chia sẻ với với tư cách một cựu học sinh Nguyễn Đình Tôn Nữ cho biết: “Cách đây 7 năm chị cũng như các em học tập tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn, với chị đạt được học bổng đi du học rất vui. Ngày hôm nay khi trở thăm trường chị muốn nói lời cảm ơn với thầy cô đã truyền dạy kiến thức đầu tiên cho mình”.

Chia sẻ về niềm vui đạt được học bổng của trường Đại học Harvard nữ sinh 9X này nói: “Các em có muốn du học hay đặt mục tiêu du học sau này? Du học rất tốt nhưng không phải cách duy nhất để thành công”.

“Các em hãy học những môn học mình thích, các em hãy học nhưng không học vì đạt được mục tiêu nào đó vì như vậy sẽ tạo áp lực. Nếu lúc nào cũng cảm thấy áp lực và vật lộn với việc học sẽ không học được, hãy học vì thấy vui”, Nguyễn Đình Tôn Nữ nhắn nhủ.

Đứng dưới quan sát bài phát biểu của con gái, anh Nguyễn Vũ Cân bố của Nguyễn Đình Tôn Nữ cho biết, Tôn Nữ nộp hồ sơ vào Harvard ngày 31/12 thì đến 31/3 em nhận phản hồi.

“Khi biết được Tôn Nữ đạt học bổng toàn phần của Đại học Harvard, cũng như con gái, cảm xúc đầu tiên của chúng tôi là cảm thấy biết ơn. Biết ơn dòng tộc, biết ơn gia đình, biết ơn mọi người đã chia sẻ giúp đỡ chúng tôi nuôi dạy cháu.

Kết quả đạt được hôm nay một phần là do sự cố gắng của cháu nhưng phần quyết định lại do sự truyền dạy trong cả một quá trình dài ở tất cả các cấp học mà cháu đã qua. Phần quyết định cuối cùng là do cháu, từ chọn trường đến chọn ngành học chúng tôi chỉ đưa ra ý kiến để cháu tham khảo.

Chúng tôi cũng không quá coi trọng con phải vào trường top đầu bởi như cháu nói, nếu không phải là Harvard thì ở ngôi trường khác, cháu cũng có thể có môi trường tốt để phát triển. Tôi tin vào quyết định của con gái mình”, anh Cân cho biết.

Trò chuyện với chúng tôi Tôn Nữ cho biết, bố mẹ luôn tôn trọng mọi sự lựa chọn của em.

“Bố mẹ chỉ định hướng muốn làm gì cũng cần phải học tập cho tốt, đã học là phải đến nơi đến chốn, nghiêm túc. Bố mẹ cũng chưa bao giờ bắt em phải học thế này, học thế kia, phải đi du học. Bố mẹ cho em tự quyết định và ủng hộ mọi quyết định của em. Phải chăng đó cũng là điều mà em hạnh phúc hơn so với các bạn khác?”, Tôn Nữ cho hay.

Cá tính và độc lập

Khi biết tin Nguyễn Đình Tôn Nữ giành học bổng toàn phần Đại học Harvard niềm vui không chỉ riêng với em và gia đình mà đó còn là niềm vui của những thầy cô giáo dạy em qua các cấp học.

Trao đổi với chúng tôi cô Vũ Thị Hòa giáo viên trường Tiểu học Đặng Trần Côn cho biết: “Năm 2010 Tôn Nữ chuyển sang Lớp 5A do tôi chủ nhiệm, ngay từ buổi học đầu tiên Tôn Nữ đã tỏ rõ một cô bé thông minh và cá tính. Tên là Nữ nhưng em lại có tính cách rất mạnh mẽ và luôn độc lập trong mọi việc”.

Là người gần gũi với Tôn Nữ, cô Hòa cho biết, tính cách độc lập của Tôn Nữ hình thành cách giáo dục đặc biệt của gia đình. Từ quyết định tham gia những hoạt động ngoại khóa cho đến việc học bố mẹ chỉ đứng sau, Tôn Nữ luôn luôn là người chủ động.

“Khi học lớp 5 Tôn Nữ từng đạt giải nhất tiếng Anh và toán cấp quận, là một trong 4 bạn cán sự lớp nên những hoạt động của lớp em luôn chủ động lên các chương trình. Nhiều khi không nghĩ một học sinh lớp 5 có thể làm được như vậy.

Sau khi học xong tiểu học, dịp 20/11 hàng năm Tôn Nữ luôn là người chủ động tập trung bạn bè trong lớp về thăm lại thầy cô. Khi dạy Tôn Nữ tôi đã nghĩ có ngày em sẽ tỏa sáng. Khi biết em đạt được học bổng của Đại học Harvard, tôi không bất ngờ nhưng lại bất ngờ biết tin em chọn ngành nhân văn chứ không chọn các ngành đang “hót” như Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh”, cô Hòa cho biết.

Cùng chung nhận xét về cô học trò cưng, cô Đỗ Thị Hạnh Nga – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Nguyễn Đình Tôn Nữ cho biết, Tôn Nữ là một trong số học sinh xuất sắc nhất trong khóa học 2011 - 2014 trường trung học cơ sở Việt Nam – Angieri (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

“Tôn Nữ là học sinh cá tính và năng động, trong giao tiếp với bạn bè hay thầy cô, Tôn Nữ luôn thể hiện phong thái tự nhiên, và thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trước những vấn đề khác nhau”, cô Hạnh Nga cho biết.

Theo cô Hạnh Nga, Tôn Nữ là học sinh chuyên Anh nhưng yêu thích văn học. “Tuy nhiên trong cách cảm thụ văn học, các tác phẩm văn học Tôn Nữ rất khác, em cảm thụ văn theo cách táo bạo, mạnh dạn theo ý kiến và cảm thụ riêng của mình không theo khuôn mẫu. Cách cảm thụ và học văn của em vừa chuẩn về kiến thức nhưng vừa thấy rõ sự sáng tạo”, cô Nga nhận xét.

Với vị trí Trưởng ban phụ huynh học sinh lớp 12A1 trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, cô Bùi Kim Phương, nhận xét: “Tôn Nữ là cô gái cá tính mạnh mẽ và độc lập”.

“Tôn Nữ rất quyết đoán, em đã muốn làm gì em sẽ tìm cách thực hiện bằng được. Riêng trong kỳ thi tuyển vào Đại học Harvard vừa qua, Tôn Nữ không đi học thêm trung tâm hay bất kỳ đâu. Em hoàn toàn chủ động mượn tài liệu và nghiên cứu. Ý thức tự học độc lập của Tôn Nữ rất đáng khâm phục”, cô Phương cho biết.

Luôn tự hào về dòng họ

Được biết để đạt học bổng toàn phần của Đại học Harvard, Nguyễn Đình Tôn Nữ lần lượt trải qua các môn dự thi theo Luật Đại học của nước Mỹ với số điểm gần như tuyệt đối như SAT: (1560/1600), Tiếng Anh (118/120), 3 môn cơ bản (Hoá: 800/800, Toán 2: 740/800, Văn: 690/800).

Khi hỏi về nguyên nhân nào đưa em đến thành công và được Đại học Harvard với quy trình chọn lựa khắt khe nhất để trao học bổng, Tôn Nữ khiêm tốn nói : “Em nghĩ, Đại học Harvard chọn em không hẳn là em giỏi giang hơn các bạn khác, hồ sơ học tập của em đẹp hơn của các bạn khác mà có thể may mắn đã đứng về phía em”.

Em thật thà bộc bạch: “Em không mơ được vào Harvard. Ước em mơ là một môi trường giáo dục tiên tiến, cởi mở, nơi có thể giao lưu với bạn bè từ đủ mọi nơi trên thế giới, đủ mọi hoàn cảnh xuất thân, khác nhau về gần như tất cả mọi mặt trừ việc đều chia sẻ một niềm hứng thú với nhân loại và sự ham học hỏi, đam mê tri thức”.

Vào Harvard với mức học bổng “khủng”, Nguyễn Đình Tôn Nữ đã thuyết phục ban tuyển sinh bắng niềm tự hào về dòng họ của em. Điều khác biệt này đã được em thể hiện xuất sắc trong bài luận văn viết hoàn toàn bằng tiếng Anh gửi đến trường.

Trong bài luận, em đã kể cho các vị giáo sư tại đại học Harvard nghe một câu chuyện khá thú vị, đó là vì sao em mang tên “Nguyễn Đình Tôn Nữ”.

“Nguyễn Đình là họ, Tôn Nữ là cháu gái. Tên em có nghĩa là người con gái của dòng họ Nguyễn Đình. Em kể, việc bố đặt tên em là Nguyễn Đình Tôn Nữ, không phải chỉ vì nó là một cái tên lạ, mà hơn thế, bố muốn gửi gắm mong ước rằng em sẽ nối nghiệp của gia đình, vốn là một gia đình gia giáo, có nhiều đời là giáo viên và người có học.

Suốt cuộc đời em, mỗi lần tên “Nguyễn Đình Tôn Nữ” vang lên, em sẽ được nhắc nhở rằng bất kể học được cái gì, đạt được cái gì, nó chỉ có ý nghĩa khi em có thể phục vụ cộng đồng và đất nước”, Nguyễn Đình Tôn Nữ giải thích.

Bản thân là học sinh chuyên Anh nhưng Tố Nữ yêu văn chương thích tìm hiểu các nền văn hóa vì thế trong khi các bạn cùng trang lứa chọn du học các ngành thời thượng như Tài chính, Kinh tế..., Tôn Nữ chọn ngành Nhân học của Đại học Harvard.

Chia sẻ việc chọn ngành Nhân học, Tôn Nữ nói: “Em lựa chọn Nhân học một môn học thiên về xã hội vì em thích tìm hiểu về văn hóa, tín ngưỡng của người phương Đông nói chung và của Việt Nam nói riêng”.

Với Tôn Nữ chỉ học khi mình thích khi đó kiến thức sẽ dễ dàng ngấm và đi vào đầu một cách tự nhiên.

“Em khẳng định lần nữa học để vui, không vật lộn. Suốt thời gian vừa qua, Tôn Nữ không học thêm, tất cả đều tự học. Ngoài ra, em tự tìm tài liệu, tìm sách để học”, Tôn Nữ cho biết.