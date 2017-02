Cậu bé vàng toán học thắc mắc sao học văn với con khó quá'?

Đó là chia sẻ của cậu bé Tô Huỳnh Phúc (11 tuổi) vừa được tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2016. Hiện, em đang học lớp 6A, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM.



Cậu bé vàng của môn toán

Ngay từ khi mới hai tuổi, Phúc đã khiến ba mẹ hạnh phúc với tài đọc được chữ số hàng nghìn và mê học anh văn. Chị Huỳnh Thanh Hà (43 tuổi, mẹ Phúc) kể, hồi Phúc 2 tuổi, gia đình rất bất ngờ vì em đọc được hết những cuốn sách tiếng anh Let's go 1, Let's go 2, Let's go 3 và Let's go 4. Những chữ số hàng nghìn, chỉ cần ba mẹ dạy cho một lần là em nhớ.

Khi mới là học sinh lớp 2, tại Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Q.Gò Vấp, TP.HCM, một lần nữa, Phúc khiến ba mẹ vô cùng hạnh phúc với nét chữ đẹp như vẽ.

Năm học 2015-2016 là năm Phúc cứ đi thi là Phúc giành huy chương vàng của các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Cụ thể, Phúc nhận được HCV trong các cuộc thi toán quốc tế như Kangaroo (International Kangaroo Math Contest - IKMC) với hơn 6 triệu thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia được tổ chức vào tháng 3/2016. Cuộc thi IKMC dành cho học sinh tiểu học và THCS được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

Sau đó, Phúc tiếp tục đạt HCV cuộc thi giải toán qua mạng Internet - ViOlympic, đạt giải Vàng kỳ thi Olympic toán quốc tế Singapore 2016 tổ chức tại Việt Nam (dành cho học sinh từ lớp 2 tới lớp 10).

Đặc biệt, trong cuộc thi toán quốc tế Waterloo Canada 2016 và cuộc thi Toán học - Tư duy và Thực tiễn WMO 2015-2016 Phúc giành thêm 2 HCV. Ngoài ra, Phúc còn đạt một HC bạc môn tiếng Anh cấp quốc gia qua mạng để bổ sung vào bảng thành tích học tập của mình.

Ngoài thành công ở các cuộc thi toán, đến nay, Phúc đã hoàn thành các chứng chỉ tiếng Anh (Starters, Movers, Flyers) của ĐH Cambridge, chứng chỉ Key English Test và một chứng chỉ Preliminary English Test (tương đương trình độ tiếng Anh B1).

Thích được ngủ với mẹ

Đạt được thành tích ''khủng'' như vậy, nhưng Phúc chỉ mong được mẹ thưởng cho một đêm ngủ cùng. Em nói: ''Con thích ngủ cùng với mẹ. Mỗi khi được ôm mẹ ngủ, con thích lắm. Mẹ nằm giữa, hai anh em con nằm hai bên. Hạnh phúc lắm cô''.

Thế là, chỉ cần mẹ hứa sẽ cho ngủ cùng là Phúc cố gắng thật nhiều để đạt kết quả cao khi đi thi. Em mách: ''Cô biết không, hôm trước con được Thành đoàn đề cử, Công dân trẻ tiêu biểu thành phố năm 2016, mẹ vẫn không chịu tặng một đêm ngủ cho con.

Đến khi con chính thức được bình chọn thì mẹ vui và hạnh phúc lắm. Mẹ quyết định ngủ chung với con ba ngày luôn. Đó là phần thưởng lớn nhất từ trước đến nay con nhận được từ mẹ''.

Bởi vì, trong những năm qua, chị Hà tập cho anh em Phúc ngủ riêng và độc lập trong cách sinh hoạt.

Học môn văn thấy khó

Nhìn vào những bằng khen treo chi chít trên tường, Phúc cho biết, em chẳng ngần ngại gì khi học toán. Học toán với em càng khó càng hay.

Bài toán nào càng khó càng kích thích sự tìm tòi sáng tạo của em. ''Tìm được lời giải cho bài toán khó, con khoái lắm''.

Ngược lại, học môn văn với Phúc là cả một hành trình. ''Sao học văn với con khó quá. Mỗi khi đến giờ học văn là con lo lắm.

Lời văn của con cụt ngủn à. Các bạn làm bài cả trang giấy. Còn con chỉ mới nửa trang đã hết ý rồi'', Phúc tâm sự.

Học kỳ vừa rồi, Phúc được điểm trung mình môn văn là 8.8. ''Con không ngờ mình lại được điểm cao như vậy. Về nhà, mẹ mừng và thưởng cho con một đêm ngủ cùng''.

Chị Hà cho biết, Phúc có ước mơ được đi thi đường lên đỉnh Olypia. Muốn con ngoài học toán còn học được những môn khác, cũng như hiểu biết nhiều về kiến thức xã hội, chị đã mua sách về môn văn, sách truyện... để con đọc thêm, trang bị kiến thức cho cậu bé thực hiện ước mơ của mình.

Trao đổi cùng chúng tôi, cô giáo Bùi Thị Thanh Châu (giáo viên chủ nhiệm lớp 6A5, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) cho biết, Phúc là một học sinh ngoan, chăm chỉ, kỷ luật tốt.

Ở lớp, Phúc là một lớp phó học tập. Ngoài thời gian học, Phúc còn kèm cho một số bạn học yếu hơn trong lớp, nhất là môn toán.

''Thái độ của em ấy khi giảng bài cho các bạn rất ân cần, tận tình. Học sinh trong lớp rất nể phục và yêu mến em ấy'' cô Châu nói.