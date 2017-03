Cứ có sự cố là đuổi giáo viên thì mới chỉ xử lý phần ngọn

Giáo viên nhóm lớp mầm non Sen Vàng bạo hành trẻ chỉ bị phạt... 2,5 triệu đồng (GDVN) - Cơ quan Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành xử phạt giáo viên nhóm lớp mầm non Sen Vàng vì có hành vi bạo hành trẻ là 2,5 triệu đồng.