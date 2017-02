Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa: Cô giáo dùng dép đánh trẻ là hành vi phản giáo dục

Sáng 6/2, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã ký công văn gửi Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu một số nội dung liên quan tới quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.



Cụ thể, ngày 5/2/2017, một số báo đã đăng tải thông tin về vụ bạo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Xác nhận với Báo điện tử giáo dục Việt Nam vào ngày 5/2, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị mới tiếp nhận vụ việc giáo viên có hành vi đánh, mắng trẻ xảy ra tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng đóng tại phường Minh Khai.



“Ngay sau khi nắm được thông tin, chúng tôi cũng đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai yêu cầu nhóm lớp và các cô giáo có liên quan viết tường trình.



Do hôm nay là ngày nghỉ, nên sáng mai (ngày 6/2), Phòng và Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai và cơ quan Công an sẽ làm việc cụ thể với chủ nhóm lớp và những người liên quan” - bà Lưu Thị Hoa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng cho biết.



Đến sáng 6/2, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Thu Hà – Phó Trưởng phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng cho biết:

“Chúng tôi yêu cầu cơ sở Mầm non Sen Vàng tạm thời đình chỉ vô thời hạn hoạt động để chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý vụ việc nhiều trẻ mầm non bị cô giáo đánh được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 5/2 vừa qua”.



Nhìn nhận sự việc này Thứ trưởng Nghĩa cho rằng, đây là hành vi phản giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc dư luận xã hội và gây hoang mang, lo lắng cho các bậc cha mẹ trẻ.

Do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội: Chỉ đạo, kiểm tra làm rõ vụ việc, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định; Chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là việc quản lý, cấp phép hoạt động các nhóm lớp độc lập tư thục.



Kết quả báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/2.