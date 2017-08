Giáo viên Mỹ chuẩn bị cho năm học mới như thế nào?

LTS: Vào thời điểm này, tại một số trường ở Hoa Kỳ, học sinh cũng đã bắt đầu tựu trường.

Nhân dịp này, cô giáo Đinh Thu Hồng, một giáo viên tiểu học tại thành phố Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ chia sẻ bài viết về công việc chuẩn bị cho năm học mới của giáo viên nơi đây.

Suốt hai tuần cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tôi bận chóng mặt với những công việc chuẩn bị cho năm học mới.

Ở Georgia, tiểu bang nơi tôi đang sinh sống và vài tiểu bang phía Nam khác, năm học mới bắt đầu vào đầu tháng 8 (do đó cũng nghỉ hè sớm hơn 1 tháng, vào tháng 5).

Trong khi đó ở những tiểu bang phía Bắc như New Jersey hay Virginia thì năm học bắt đầu vào đầu tháng 9, cùng thời điểm với trường ở Việt Nam - từ đầu tháng 9, kết thúc cuối tháng 6.

Trước khi bắt đầu năm học mới hay trước khi các bạn học sinh bắt đầu ngày đầu đến trường thì thầy cô và Ban giám hiệu phải họp trước 1-2 tuần.

2 tuần chuẩn bị này gọi là 2 tuần pre-planning, ngày nào giáo viên cũng đến trường từ 7h30 - 8 giờ sáng và về lúc 5-6 giờ chiều.

Trong 1-2 tuần Pre- planning này, 90% thời gian dành cho những cuộc họp và tập huấn, chỉ 10% còn lại là được dùng để tranh thủ trang trí và sắp xếp lớp học của mình, chuẩn bị trang trí bảng tin hay bulletin board, lo thu dọn, trang trí lớp học, chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ cho các em.

Ở đây thường lớp tiểu học các thầy cô chọn 1 chủ đề (theme) cho lớp của mình: như chicken (gà), hay frog (ếch), hay pirate (cướp biển)...

Rồi từ đó trang trí lớp và đồ dùng theo chủ đề đó, từ giấy đến bảng tên, rất đáng yêu.

Thời gian họp rất nhiều nên tôi chia sẻ sơ qua về nội dung họp sẽ gồm:

- Cập nhật những chương trình hay giáo trình mới/thay đổi cho từng môn

- Tập huấn những cách, phương pháp dạy và học mới

- Những thay đổi về cách chấm điểm, thủ tục giấy tờ, cơ cấu tổ chức

- Nếu có giáo viên mới thì những giáo viên mới còn phải họp nhiều hơn

Ngay sau preplanning và trước ngày đầu tiên của năm học/first day of school thì sẽ có ngày Gặp mặt các thầy cô - Meet your teacher (tên khác là Open House hay Meet and greet).

Thường là trước ngày nhập học khoảng 1-2 ngày. Thế nên các giáo viên phải lo cho lớp học khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng cho ngày này.

Ở Mỹ, không có ngày khai giảng rầm rộ như ở Việt Nam.

Có lẽ vì vậy mà ngày đầu tiên đến trường thường rất quan trọng trong mắt thầy cô, bố mẹ và bản thân học sinh.

(Tôi rất nhớ tiếng trống trường, nhớ hình ảnh các em quàng khăn đỏ đều tắp trên sân trường, thẳng hàng sau mỗi lá cờ.)

Ở đây bắt đầu năm học chỉ có ngày bố mẹ, các con đến gặp gỡ thầy cô, gọi là Meet and greet, hay Meet the Teacher, hay Open House.

Trong ngày bố mẹ và học sinh đi đến gặp cô giáo/Meet your teacher thì sẽ:

- Mang đồ dùng học tập đến đưa cho cô.

Thường trường thuộc dạng Title 1, ở khu vực có thu nhập thấp thì trường chuẩn bị cho hết.

Còn ở những trường khác thì học sinh phải mua. Việc mua đồ dùng học tập (school supplies) chủ yếu do bố mẹ chịu trách nhiệm: bút, vở, giấy...

Tuy nhiên, những trường thuộc dạng Tittle 1 - trường cần đc hỗ trợ vì trong khu vực có thu nhập thấp - thì có khoản tài trợ của liên bang nên học sinh được chu cấp khá đầy đủ đồ dùng.

Mặc dù bố mẹ mua cho các con đồ dùng học tập, nhưng đa số giáo viên vẫn phai bỏ tiền túi ra mua thêm đồ cho lớp của mình.

Riêng khoản sách giáo khoa thì hoàn toàn do trường cung cấp.

Ở Mỹ, cứ khoảng thời gian tháng 8-9, các cửa hàng (department stores) lại rộn ràng mùa bán phục vụ mùa khai trường (back to school).

- Điền các loại giấy tờ: form như đi lại thế nào, form về các số điện thoại khi có trường hợp khẩn cấp (Emergency card), form nếu bố mẹ muốn tham gia trong ban phụ huynh ...

Các loại form và giấy tờ này thường được để trong 1 tập tài liệu (folder).

Trong folder này còn có thư của cô giáo gửi cha mẹ học sinh và những thông tin hay tờ rơi khác về trường, lớp, quận nói chung.

- Dịp gặp gỡ chào hỏi thầy cô, thăm trường lớp

- Thường trong ngày này cô hay chuẩn bị thêm món quà nhỏ cho cha mẹ học sinh hay học sinh như cây bút chì, kẹo, hay gói bỏng ngô kèm những lời lẽ mang tính cảm ơn, chào đón, động viên.

Các em thì mấy ngày đầu tiên chủ yếu học về nội quy trường lớp, giờ học, tham quan trường, rồi giới thiệu về mình, ngày sinh nhật của mình,v.v.

Chúc các bạn nhỏ ở khắp nơi chuẩn bị đón một năm học mới đầy hào hứng nhé!