Hơn 11 ngàn thí sinh Đà Nẵng dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(GDVN) - Công an thành phố đã bố trí lực lượng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trước cổng trường thi.

Ngày 3/6, hơn 11.313 thí sinh tại Đà Nẵng đã dự thi hai môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2017.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra trong hai ngày 3 và 4/6 với số lượng thí sinh 11.313 dự thi, được phân bổ tại 25 điểm thi, 480 phòng thi.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập trên toàn thành phố là 9.200 học sinh.

Để phục vụ tốt cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã điều động gần 1.500 cán bộ, giáo viên làm nhiệm tại các điểm thi.

Công an thành phố cũng đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ các điểm thi.

Ngoài ra, công an các quận, huyện bố trí cán bộ trực để đảm bảo an ninh, trật tự trước cổng thi, công an giao thông phân luồn, điều tiết giao thông, tránh trình trạng kẹt xe trong các thời điểm học sinh đến và đi về.

Theo Sở giáo dục, công tác chuẩn bị mọi mặt cho kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, an toàn đúng quy chế.

Quy định tuyển sinh năm học 2017-2018, học sinh thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật đối với học sinh dự thi vào lớp chuyên Tiếng Pháp và Tiếng Nhật trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn).

Các môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, môn Ngoại ngữ thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm. Thời gian làm bài thi các môn Toán và Ngữ văn: 120 phút, môn Ngoại ngữ: 90 phút.

Mỗi học sinh được quyền chọn xin dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông theo hai nguyện vọng.

Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét nguyện vọng 2. Điểm chuẩn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 của cùng một trường được lấy bằng nhau.

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhưng có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và không thể tuyển hết thì tiếp tục xét chọn những học sinh có tổng điểm ba bài thi không tính hệ số cao hơn.

Bên cạnh đó, Sở giáo dục Đà Nẵng cũng quy định chế độ tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Cụ thể, tuyển thẳng học sinh khuyết tật, học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cá nhân cấp quốc gia trở lên trong năm học lớp 9 về văn hóa (thi học sinh giỏi các môn học, viết thư quốc tế UPU,

giải toán trên máy tính cầm tay, tin học trẻ), văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, có xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên, được tuyển thẳng vào lớp 10 trường trung học phổ thông theo địa bàn quận, huyện đang cư trú…

Những học sinh thuộc diện tuyển thẳng, nếu không muốn đăng kí tuyển thẳng vào những trường theo quy định nêu trên, có thể đăng kí dự thi vào trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố như các học sinh khác

và được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy định. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 6 điểm.

Riêng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ diễn ra trong sáng ngày 5/6 tại hai điểm thi:

trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh và trung học phổ Trần Phú. Tham gia kỳ thi này có 1.225 thí sinh, đăng ký dự thi vào 11 môn chuyên.