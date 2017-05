Khâu coi thi, đừng “nói một đằng, làm một nẻo” nữa

Lộ đề thi ở Đồng Tháp, công tác sao in đề thi quốc gia cần lưu ý gì? (GDVN) - Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh công tác sao in và vận chuyển đề thi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không được để xảy ra sai sót, không được xem nhẹ.