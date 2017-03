Nhà trường, Phòng Giáo dục Thủ Đức vẫn im lặng trước nghi án học sinh bị xâm hại

Ngày 13/3, Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp báo, cung cấp những thông tin ban đầu cho báo giới liên quan đến vụ việc bé gái học lớp 1 của Trường tiểu học L.T.V. (phường Bình Thọ) bị phụ huynh phản ánh là đã bị xâm hại trong trường.

Buổi họp này còn có sự tham dự của bà Nguyễn Kim Thúy – Phó Chủ tịch quận Thủ Đức (phụ trách văn xã), ông Dương Hoàng Tuấn – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức, Hiệu trưởng của trường L.T.V.

Tại buổi họp này, các phóng viên đã đề cập đến trách nhiệm của nhà trường, khi văn bản báo cáo ban đầu sự việc được cho là của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức cho rằng, bé L. bị té ngã, như vậy tại sao bé lại không được đưa đến cơ sở y tế điều trị, hay báo thông tin cho gia đình.

Tuy nhiên, cả ông Dương Hoàng Tuấn và cả Hiệu trưởng nơi bé L. đang theo học đều chỉ biết ngồi im lặng, không nói lên một câu nào.

Rất may cho lãnh đạo ngành giáo dục quận Thủ Đức và lãnh đạo nhà trường, Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã đứng lên “chữa cháy” rằng: Báo cáo sự việc có chính xác không, chính xác tới đâu, Công an quận Thủ Đức sẽ có ý kiến với ủy ban quận, cần rút kinh nghiệm chuyện này.

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra, nên theo đúng nguyên tắc, chỉ có cơ quan điều tra mới có thẩm quyền cung cấp thông tin cho báo chí.

Chính vì vậy, những câu hỏi xoáy vào nội dung này đều đã bị thẳng thừng từ chối ngay tại cuộc họp.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, ngay sau khi sự việc của bé L. được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, ngay trong buổi tối ngày 11/3, nhiều phóng viên theo dõi vụ việc tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua trung gian đều nhận được một văn bản báo cáo ban đầu sự việc.

Báo cáo này được cho là xuất phát từ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là văn bản này không có số, không có nơi nhận, không có ngày tháng, không có chữ ký của người có trách nhiệm và kể cả con dấu.

Nói cách khác, cái được cho là văn bản báo cáo này hoàn toàn không khác gì một trang giấy đánh máy bình thường.

Khi đó, sự việc vẫn chưa được lực lượng Công an lên tiếng, phát biểu, nhưng nội dung văn bản này lại thể hiện rằng, bé L. bị té ngã, gây tổn thương ở bộ phận sinh dục.

Như vậy, tới đây, dư luận không thể không đặt ra cho mình một câu hỏi “Phải chăng, báo cáo của ngành giáo dục quận Thủ Đức có phải “cầm đèn chạy trước ô tô” hay không, khi mà sự việc đang được Công an điều tra mà đã vội kết luận?”.

Luật sư Nguyễn Văn Đức – Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh (đại diện cho nạn nhân) đã khẳng định rằng, việc xảy ra, thiệt hại (nếu có) xảy ra trong thời gian trường quản lý bé ăn học, thì trường cũng phải có trách nhiệm.

Liên quan đến vấn đề này, trong cả ngày 13/3, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, cũng như nhiều phóng viên báo khác đã nhiều lần liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức, Trường tiểu học L.T.V. để tìm hiểu về nội dung này.

Thế nhưng, cho đến nay, cả lãnh đạo Phòng Giáo dục lẫn Trường L.T.V. vẫn tiếp tục im lặng, tìm mọi cách từ chối, né tránh mọi lời đề nghị tiếp xúc, làm việc của các phóng viên.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.