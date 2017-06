Thầy Đỗ Tấn Ngọc kể "bí mật" của Hội đồng in sao đề thi quốc gia

(GDVN) - Với những thay đổi, cải tiến theo Quy chế đã ban hành thì trách nhiệm sao in là gánh nặng lớn đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo.

LTS: Đánh giá công tác in sao đề thi quốc gia năm nay vô cùng vất vả và căng thẳng, thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc lưu ý các hội đồng thi cần tập huấn và giám sát công tác này kĩ lưỡng để tránh sai sót.

Toà soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 63 Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước sẽ đảm đương trách nhiệm chủ trì cụm thi duy nhất tổ chức tại địa phương mình.

Công việc in sao đề thi các năm trước do trường đại học đảm nhiệm cũng giao lại cho các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước đây, khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức riêng thì các Sở cũng đã từng in sao đề thi cho địa phương, do đó quy trình in sao, đóng gói, vận chuyển và bảo mật không có gì là mới lạ.

Đó là, sự thay đổi cấu trúc đề thi, tăng số đề thi trắc nghiệm, tăng mã đề thi trong mỗi bài thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan thì khối lượng công việc mà các Sở phải đảm đương tăng lên rất nhiều, rất nặng nề.

Đầu tuần này, hội đồng in sao đề của các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ bắt đầu triển khai và thực hiện công tác in sao đề cho đến khi các hội đồng coi thi hoàn thành nhiệm vụ.

Mười mấy ngày trời phải bị nhốt, cách ly khỏi thế giới bên ngoài, các hội đồng in sao đề, các cán bộ, thầy cô giáo làm việc trong điều kiện vô cùng vất vả, áp lực, căng thẳng, khi được “thả ra” về nhà, mọi chuyện in sao đề đều tốt đẹp hết, mới cảm thấy nhẹ nhõm trong người.

Sự hy sinh, cống hiến của họ thật đáng quý, mọi chế độ bồi dưỡng trong suốt mười mấy ngày làm việc cật lực, tù túng ấy chẳng thể nào bù đắp cho nổi.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017, mỗi phòng thi được bố trí tối đa 24 thí sinh.

Ở 4 bài thi trắc nghiệm khách quan, 24 thí sinh mỗi phòng thi sẽ có 24 mã đề khác nhau, đảm bảo đề thi của từng thí sinh sẽ có khoảng 80-85% nội dung độc lập, không trùng nhau.

Thầy Nguyễn Đắc Vương, tổ trưởng tổ xã hội, Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (Quảng Ngãi) có nhiều năm tham gia công việc in, sao đề và năm nay tiếp tục đảm đương công việc ấy cho biết:

“Theo phương cách thi cử mới, chúng tôi có thể nhận diện ra rằng, so với các năm trước thì năm nay khâu in đề thi sẽ rất vất vả và phức tạp.

Chẳng hạn, trong một phòng thi có 24 thí sinh sẽ có 24 mã đề khác nhau. Khi in đề thi sẽ in theo từng mã đề nhưng khi đóng gói, cho vào túi riêng đề thi phải xếp theo phòng thi.

Do đó, công đoạn sắp xếp đề thi theo phòng thi nếu không cẩn thận, không có quy trình, kiểm soát nghiêm ngặt rất dễ lẫn lộn, râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Mặt khác, lâu nay trong các kỳ thi lớn thường có đề dự phòng, mỗi cụm thi có một túi đề dự phòng chung, còn năm nay với số lượng mã đề khá nhiều thì đề dự trữ sẽ bố trí ở từng phòng hay ra sao, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có quy định cụ thể, rõ ràng.”

“Chúng tôi còn lo lắng hơn, đấy là tình trạng nhầm lẫn có thể xảy ra khi quá nhiều mã đề khác nhau trong một đề thi.

Một bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội tới đây, có 3 tờ đề thi của các môn ấy, nhưng phải in tới 24 mã đề.

Như thế, một môn thi tổ hợp đã phải in 72 bản đề thi khác nhau của các môn thành phần” - thầy Vương bộc bạch thêm.

Nếu trước đây, hình thức thi còn đơn giản, chủ yếu thi tự luận thì mỗi hội đồng in, sao đề của địa phương chỉ cần khoảng mười mấy con người là đủ.

Nhưng nay, hình thức thi thay đổi, số lượng đề trắc nghiệm tăng lên, tính chất công việc phức tạp hơn nên chắc chắn số người huy động để làm cần nhiều hơn.

Trước đây, trong quá trình in, sao, bảo mật đề thi từng xảy ra hiện tượng nhầm lẫn các túi đề, số lượng bản đề lúc thiếu, lúc thừa… gây khó khăn cho các Hội đồng, điểm coi thi.

Còn nay, ngoài huy động số lượng đông, phương tiện, thiết bị đầy đủ, cái vô cùng quan trọng đó là yếu tố chất lượng con người.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo chọn lựa những cán bộ, thầy cô giáo có tinh thần, trách nhiệm cao, phối hợp tốt, làm việc chặt chẽ, tỉ mỉ, kỹ lưỡng, thận trọng và triển khai, phân công nhiệm vụ, kiểm tra một cách khoa học, đúng quy trình để công việc bảo mật, in sao, sắp xếp, phân loại đề thi, các mã đề thi vào các túi đựng luôn đảm bảo độ tin cậy, chính xác tuyệt đối.

Muốn được vậy, công tác tập huấn, giám sát về khâu in, sao, bảo mật, vận chuyển đề thi, Bộ và các Sở Giáo dục và Đào tạo cần đặc biệt chú trọng, kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ nhất, không được phép chủ quan, khinh suất.