Các doanh nghiệp đang “săn bắt” hơn là nuôi trồng nguồn nhân lực tương lai

Ngày 6/10, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Hợp tác Đại học – Doanh nghiệp: xu hướng và thách thức” với sự tham gia của nhiều giáo sư đến từ nhiều trường đại học lớn ở châu Á và châu Âu.

Giáo sư Trần Văn Nam, giám đốc Đại học Đà Nẵng cho biết, trong xu thế hội nhập quốc tế, việc đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp trong và ngoài nước có vai trò rất quan trọng.

Đây được xem là yếu tố cốt lõi trong việc xây dựng hệ thống giáo dục đại học gắn liền yêu cầu thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.

“Nhiều nghiên cứu cho thấy, mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho cả hai bên và cho xã hội.

Tuy nhiên, ở Việt nam và một số nước châu Á thì việc hợp tác này còn rất nhiều hạn chế.

Các doanh nghiệp đang đóng vai trò ‘săn bắt’ hơn là ‘nuôi trồng’ nguồn nhân lực trong tương lai”, thầy Nam nói.

Là một trong ba đại học Vùng trọng điểm, lớn nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên, những năm qua, Đại học Đà Nẵng luôn chú trọng và thường xuyên gắn kết, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Tham khảo ý kiến và nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường lao động để điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo hướng giảm dần các ngành đang dư thừa, tăng cường các ngành kỹ thuật – công nghệ, chương trình tiên tiến, chất lượng cao đã được kiểm định và thị trường có nhu cầu tuyển dụng cao.

Đảm bảo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong và ngoài nước - Giáo sư Nam thông tin thêm.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận những bài học kinh nghiệm của các trường đại học như:

London Metropolitan University (Vương quốc Anh), University of the Peloponnese (Hy Lạp), Mykolas Romeris University (Lithuania) và Agora Iinstitute for Knowledge Management (Tây Ban Nha)...

Trong đó, các trường đại học cần chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ có kiến thức và kỹ năng phát triển hợp tác với doanh nghiệp.

Họ là những người sẽ trực tiếp kết nối, tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp để vạch ra các hướng đi hợp tác cho nhà trường.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng, cần thành lập các Trung tâm quan hệ Nhà trường – Doanh nghiệp (University – Enterprise Center) tại các trường đại học.

Đây được xem là những giải pháp hữu ích, thiết thực trong công tác phát triển hợp tác Đại học – Doanh nghiệp trước xu hướng và thách thức mới.