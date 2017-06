Chỉ 75% thí sinh đăng ký dự thi quốc gia có nguyện vọng xét tuyển đại học

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 diễn ra từ ngày 21/6 đến 24/6, sớm hơn mọi năm khoảng 2 tuần. Đề thi cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn giao về cho tất cả các Sở Giáo dục và Đào tạo an toàn từ ngày 10/6. Hiện tại các Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành in sao đề thi.



Ngày 12/6, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông tin, năm 2017 có 866.000 thí sinh đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia. Cả nước có 36.832 phòng thi, 2.364 điểm thi.

Cán bộ, giảng viên đại học tham gia kỳ thi là 39.645 người. Giảm hơn 20.000 cán bộ giảng viên đại học tham gia kỳ thi so với năm 2016 (năm 2016, các trường đại học, cao đẳng phải điều động 60.000 người).



Cũng theo ông Trinh, 75% thí sinh đăng ký dự thi quốc gia có nguyện vọng chọn xét tuyển đại học, cao đẳng. Số thí sinh đăng ký bài thi xã hội chiếm 42%, khoa học tự nhiên chiếm 38%, thi cả hai bài thi chiếm hơn 8%.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục nhấn mạnh, năm 2017 là năm thứ 3 chúng ta thực hiện đổi mới thi theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương để giảm áp lực, tốn kém, kết quả thi vừa để xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học, cao đẳng.



“Năm 2015, 2016 từng bước đổi mới, 2017 thực hiện đổi mới triệt để hơn, đây là năm đầu tiên giao trách nhiệm chính cho các Sở Giáo dục và Đào tạo”, ông Trinh nói.



Tuy nhiên, thời gian vừa qua dư luận đặt vấn đề là giao kỳ thi quốc gia cho các sở chủ trì thì có quá sức không?



“Những năm qua, các sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã được giao trách nhiệm quan trọng trong kỳ thi. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho các sở chủ trì cụm thi, như vậy là đúng “vai” nhất với tính chất kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.



Nhưng với yêu cầu khách quan, nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các trường đại học phối hợp với các sở Giáo dục và Đào tạo, vì vậy sẽ không lo quá sức các sở”- ông Mai văn Trinh khẳng định.

Và năm 2017 kỳ thi quốc gia cũng đổi mới hình thức thi, theo đó trừ môn Ngữ văn thì tất cả các môn đều thi trắc nghiệm.

Trong phòng thi, mỗi thí sinh có một mã đề thi riêng. Như vậy sẽ bảo đảm khách quan, trung thực của kỳ thi mà không lo tình trạng các sở sẽ du di cho thí sinh của mình.



Qua kiểm tra công tác thi thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, đến nay, các địa phương đã chuẩn bị thi rất chu đáo, toàn diện cả về tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị.

Các tỉnh thành đều có chính sách hỗ trợ cho thí sinh, bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Công tác ôn tập, chuẩn bị thí sinh được các sở chỉ đạo các trường làm đúng kế hoạch.



Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay công tác chỉ đạo, chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai sớm. Về đề thi, đã xây dựng ngân hàng câu hỏi và được chuẩn hóa sau nhiều bước.

Năm nay, công tác đề thi được chú trọng đặc biệt, có đề thi minh họa, thử nghiệm và đề thi tham khảo.



Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định, năm nay, do chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin nên phần mềm thi và đăng ký xét tuyển được vận hành thông suốt. Phần mềm chấm thi cũng đã được chạy thử cho kết quả tốt.

“Nói chung năm nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi rất chu đáo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các địa phương để bảo đảm an toàn, khách quan, nghiêm túc nhất.

Kỳ thi này không chỉ để xét tốt nghiệp, tuyển sinh đại học mà quan trọng hơn là đề thay đổi cách dạy và học phổ thông”- ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

Băn khoăn lớn nhất của Bộ về kỳ thi quốc gia 2017



Ông Trinh cho biết trong thời gian diễn ra kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra.



“Phương châm là các đoàn kiểm tra đi các vùng miền trong cả nước. Công tác thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia 2017 phải làm quyết liệt hơn những năm trước vì kỳ thi do các Sở chủ trì” - ông Trinh khẳng định.



Thanh tra chỉ là giải pháp cuối cùng, vấn đề là chúng ta đẩy mạnh thông tin để các em thí sinh hiểu và thực hiện đúng quy chế thi cũng như các quy định của pháp luật hiện hành. Khi thí sinh thực hiện đúng quy chế thì hạn chế tối đa tiêu cực của kỳ thi.

Để hạn chế gian lận thi, nhất là việc sử dụng các công nghệ cao, bộ đã phối hợp với lực lượng A83 (Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an) để có những hướng dẫn, tập huấn cụ thể cho cán bộ coi thi.



“Công nghệ dù hiện đại đến mấy cũng không thể che mắt con người. Dù sử dụng công nghệ hiện đại đến mấy thí sinh cũng không qua mắt được cán bộ coi thi nếu cán bộ coi thi tăng cường trách nhiệm”, ông Mai Văn Trinh chia sẻ.



Tuy nhiên, trong quá trình triển khai kỳ thi quốc gia vừa qua, theo ông Trinh điều băn khoăn nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo là khâu in sao, bảo mật đề thi và giữ trật tự ở các điểm thi, phòng thi bởi lẽ, năm nay cả nước có tới 2.364 điểm thi.



“Kỳ thi năm nay, sở chủ trì, thí sinh được thi gần nhà rất thuận tiện, tuy nhiên, trách nhiệm của địa phương nặng nề hơn. Hội đồng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo mật đề thi và in sao đề.



Ngoài ra, phải đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cán bộ coi thi. Đặc biệt, đây là một kỳ thi lớn, phải lường trước các sự cố để có hướng xử lý. Tuyệt đối không được để xảy ra những sự cố mất trật tự xung quanh điểm thi”- ông Mai Văn Trinh lưu ý.