Gần 750 trường học với 300.000 học sinh nghỉ học do mưa lũ tại Hà Tĩnh

Bài và ảnh: LÊ VĂN VỴ

(GDVN) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh đang mưa to đến rất to. Vừa chịu hậu quả nặng nề do siêu bão số 10 gây ra, Hà Tĩnh lại tiếp tục oằn lưng chống lũ.